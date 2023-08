Nubank surpreende e libera seguro residencial; veja como fazer

O Nubank, uma das fintechs mais inovadoras do mercado, continua surpreendendo seus clientes ao anunciar o lançamento de um novo produto: o seguro residencial personalizável. Entenda melhor!

Nubank inova mais uma vez e lança seguro residencial personalizável

Com um histórico de transformar a maneira como lidamos com serviços financeiros, a empresa agora se aventura no mundo dos seguros, trazendo praticidade e customização para a proteção de residências.

Nubank: uma nova oferta para clientes exigentes

O Nubank não para de expandir suas ofertas. Agora, além dos serviços bancários que revolucionaram a forma como lidamos com dinheiro, a empresa está trazendo um produto que visa trazer maior segurança e tranquilidade para os lares de seus clientes.

Em suma, o novo seguro residencial oferece uma abordagem personalizável e de fácil contratação. Assim, tornando o processo de proteger a sua moradia mais acessível do que nunca.

Desmistificando os seguros residenciais no Brasil

De forma geral, no cenário dos seguros no Brasil, os seguros residenciais têm representado apenas 17% das apólices vendidas. Assim, a cada ano, esse número cresce de forma modesta.

O Nubank está determinado a mudar esse cenário com seu mais recente lançamento. Visto que a empresa acredita que ao oferecer um seguro residencial sob medida, poderá atrair uma parcela maior de consumidores que desejam proteger seus bens e patrimônio.

Parceria estratégica para melhor atendimento



O Nubank Lar Seguro foi desenvolvido em parceria com a Chubb Seguros, uma das líderes globais em seguros de propriedades e responsabilidade civil. Desse modo, essa colaboração estratégica garante que o novo produto atenderá às necessidades específicas dos segurados. Assim, oferecendo reembolsos e serviços que abrangem diversas áreas de manutenção residencial.

Facilidade de contratação e personalização

Através do aplicativo Nubank, os clientes podem acessar a seção de seguros e selecionar o seguro residencial. Isso porque ao responder um breve questionário sobre sua residência, tais como tamanho e tipo (casa ou apartamento), o aplicativo apresenta opções adequadas ao perfil do cliente.

Contudo, a grande vantagem está na possibilidade de personalizar a apólice conforme as necessidades individuais. Desse modo, o cliente pode escolher entre reembolso parcial ou total para danos à estrutura ou patrimônio, adaptando-se à sua situação específica.

Assistência 24 horas para emergências

Além disso, os usuários têm o poder de escolher serviços de emergência incluídos no contrato. Em suma, esses serviços estarão disponíveis 24 horas por dia e abrangem desde instalações até vazamentos e panes elétricas. Assim, para maior comodidade, os clientes também podem agendar esses serviços para a manutenção preventiva de sua residência.

Processo de contratação simplificado

Após personalizar a cobertura desejada e verificar o valor da apólice, o cliente pode finalizar a compra com facilidade e segurança diretamente pelo aplicativo. Já que a tecnologia do Nubank garante que o processo seja rápido, evitando burocracias desnecessárias.

Disponibilidade gradual e futuros lançamentos

De modo geral, a implementação do Nubank Lar Seguro será gradual, permitindo que nos próximos meses todos os clientes tenham acesso a esse novo serviço. Além do seguro residencial, a fintech também lançou recentemente seguros para celulares e automóveis. No momento, o seguro auto está disponível apenas para clientes que residem na região sul do Brasil.

O Nubank continua a revolucionar o setor financeiro e agora também entra no mundo dos seguros, oferecendo aos clientes uma opção personalizável e de fácil contratação para proteger suas residências.

Certamente, com o Nubank Lar Seguro, a fintech busca popularizar os seguros residenciais no Brasil, proporcionando mais segurança e tranquilidade para os lares de seus clientes. Desse modo, com uma parceria estratégica e uma abordagem inovadora, o Nubank demonstra mais uma vez seu compromisso em atender às necessidades em constante evolução de seus clientes.