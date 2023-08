Nubank toma decisão e interrompe negociações de criptomoeda; veja o motivo

No último fim de semana, o cenário das criptomoedas testemunhou um evento inesperado quando o renomado banco digital Nubank (NU) tomou a decisão surpreendente de interromper temporariamente as negociações envolvendo sua criptomoeda interna, a Nucoin.

Turbulência no universo das criptomoedas: Nubank pausa negociações da Nucoin após explosão de valor

A medida foi tomada em resposta a um comportamento extremamente incomum dessa moeda digital, que experimentou uma valorização explosiva de mais de 10 vezes em um curto período. Assim, atingindo o valor surpreendente de R$ 0,24. No entanto, a mudança brusca não foi bem recebida por parte dos clientes. Já que se viram incapazes de vender a Nucoin após esse aumento astronômico de 1.000%.

Nubank suspende negociações da Nucoin

Lançada em março deste ano, a Nucoin tinha um propósito específico: alimentar um inovador programa de fidelidade estabelecido pelo Nubank. Essa iniciativa buscava oferecer aos clientes uma nova forma de recompensas através dessa criptomoeda interna.

No entanto, a elevada demanda pelo ativo digital levou a uma instabilidade no aplicativo do Nubank, que foi temporariamente restringida à área de negociação da Nucoin. No sábado, 12 de agosto, os clientes foram surpreendidos quando as funcionalidades de compra e venda foram abruptamente interrompidas devido à súbita explosão de valor da Nucoin.

Contudo, muitos usuários expressaram suas frustrações online, apontando para a incapacidade de aproveitar o aumento do preço da moeda. Isso gerou uma onda de reclamações e questionamentos sobre a confiabilidade do serviço.

A justificativa do Nubank

Em resposta às preocupações dos clientes, o Nubank divulgou uma nota esclarecendo o incidente. A empresa reconheceu que a causa raiz do problema foi a alta demanda pela Nucoin, o que resultou na instabilidade temporária do aplicativo.

Entretanto, o banco digital assegurou que a questão já havia sido resolvida. Desse modo, os clientes que participaram do programa de fidelidade poderiam acessar a área normalmente. Em suma, os detentores da Nucoin tinham a opção de vender suas unidades por moeda fiduciária ou mantê-las congeladas para usufruir de mais benefícios futuros.



Desde o seu lançamento, há pouco mais de cinco meses, a criptomoeda registrou uma valorização impressionante de quase 1.900%. Assim, atraindo a atenção tanto de investidores quanto de entusiastas de criptografia.

Desafios e reflexões: especialistas avaliam a situação

Vinícius Bazan, um analista de criptoativos da Empiricus Research, oferece insights valiosos sobre o ocorrido. Visto que ele destacou que os termos de uso da Nucoin já previam a possibilidade de interrupção temporária das negociações como forma de controle de preço.

No entanto, ele ressaltou que essa característica pode comprometer a utilidade da moeda como investimento, visto que a volatilidade súbita prejudica a previsibilidade dos retornos. Bazan observou também que, embora as negociações tenham sido retomadas, a Nucoin continuou a oscilar em termos de preço.

Ele concluiu que, apesar da incerteza quanto à direção futura do preço, a moeda parece estar em um patamar que levanta questionamentos sobre a sua sustentabilidade como um investimento viável.

Conexões com o mercado financeiro: interação entre Nucoin e BDRs

A notável valorização da Nucoin coincidiu com um momento crucial para o Nubank, especificamente o lançamento dos novos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da empresa. Desse modo, esses BDRs, que anteriormente eram negociados sob o código NUBR33, receberam um novo código de negociação, ROXO34, como parte de um procedimento anunciado no ano passado.

Assim, a mudança parece estar alinhada com as recentes movimentações dentro do banco e sua busca por inovação financeira. O valor de negociação do novo BDR, ROXO34, foi estabelecido com base no preço de fechamento do antigo BDR, NUBR33, na sexta-feira anterior, que atingiu R$ 6,28. Dessa forma, a nova iteração demonstrou um começo promissor, com um aumento de 4,46% no valor antes do meio-dia, chegando a R$ 6,56.