Nubank vai liberar a antecipação do FGTS diretamente no aplicativo e surpreende brasileiros

O Nubank, uma das principais fintechs do Brasil, anunciou recentemente uma novidade que promete beneficiar ainda mais seus clientes: a antecipação do FGTS. Essa modalidade de empréstimo com garantia permite que os trabalhadores tenham acesso antecipado a uma parte do seu Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, oferecendo uma solução financeira para quem precisa de dinheiro de forma imediata.

Como funciona a antecipação do FGTS no Nubank?

A antecipação do FGTS no Nubank funciona como um empréstimo com garantia, em que o valor disponibilizado é baseado no saldo do FGTS do trabalhador. Essa linha de crédito oferece diversas vantagens, como taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento flexíveis. Além disso, a inadimplência nessa modalidade de empréstimo é baixa, o que fortalece o portfolio de crédito do Nubank.

O valor das parcelas do empréstimo será debitado anualmente no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, diretamente na conta do FGTS. A Caixa Econômica Federal, operadora do FGTS, será responsável por repassar o valor ao Nubank.

Vale ressaltar que, caso o contratante queira pagar o empréstimo antecipadamente com recursos próprios, os juros e demais acréscimos serão reduzidos proporcionalmente.

Benefícios da antecipação do FGTS no Nubank

A antecipação do FGTS no Nubank traz diversos benefícios para os clientes da fintech. Além de oferecer uma alternativa de crédito com taxas mais baixas, essa modalidade de empréstimo permite que os trabalhadores tenham acesso rápido a uma parte do seu FGTS, sem precisar esperar pelo saque-aniversário.

A antecipação do FGTS pode ser uma solução para casos de emergência, como despesas médicas inesperadas, pagamento de dívidas ou até mesmo investimentos em educação e qualificação profissional. Com o Nubank, os clientes podem contar com a facilidade de solicitar a antecipação do FGTS de forma rápida e sem burocracia, diretamente pelo aplicativo.

Como aderir à antecipação do FGTS no Nubank?



Para aderir à antecipação do FGTS no Nubank, os clientes da fintech devem seguir alguns passos simples. Primeiramente, é necessário verificar se a opção de antecipação do FGTS está disponível na conta do cliente. Caso esteja, basta acessar o aplicativo do Nubank e selecionar a opção de solicitar a antecipação do FGTS.

Em seguida, o cliente deverá informar o valor que deseja antecipar e concordar com os termos e condições do empréstimo. Após a confirmação da solicitação, o valor será disponibilizado na conta do cliente em um prazo de até 48 horas úteis. É importante ressaltar que a aprovação da antecipação do FGTS está sujeita a análise de crédito.

Vantagens do Nubank para seus clientes

O Nubank é conhecido por oferecer produtos e serviços financeiros inovadores e vantajosos para seus clientes. Além da antecipação do FGTS, a fintech disponibiliza uma série de benefícios, como:

Conta digital gratuita

O Nubank oferece uma conta digital gratuita, sem taxas de manutenção ou tarifas escondidas. Com a conta do Nubank, os clientes têm acesso a um cartão de débito e podem realizar transferências, pagamentos de contas e saques em caixas eletrônicos da rede Banco24Horas.

Cartão de crédito com benefícios exclusivos

O cartão de crédito do Nubank é um dos mais populares do Brasil, e oferece diversos benefícios exclusivos para seus clientes. Além da facilidade de gerenciar os gastos pelo aplicativo, o cartão Nubank não possui anuidade e oferece um programa de recompensas que permite acumular pontos e trocar por produtos e serviços.

Investimentos descomplicados

O Nubank também oferece opções de investimentos descomplicados e acessíveis para seus clientes. Através do aplicativo, é possível investir em títulos públicos do Tesouro Direto, com diferentes prazos e rentabilidades. Essa opção de investimento é uma alternativa interessante para quem busca diversificar sua carteira e obter rendimentos no longo prazo.

Ademais, a antecipação do FGTS no Nubank é mais uma opção vantajosa oferecida pela fintech para seus clientes. Essa modalidade de empréstimo com garantia permite que os trabalhadores tenham acesso rápido a uma parte do seu Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, sem precisar esperar pelo saque-aniversário.

Com taxas de juros mais baixas e prazos flexíveis, a antecipação do FGTS pode ser uma solução financeira para quem precisa de dinheiro de forma imediata. Além disso, o Nubank oferece uma série de benefícios adicionais, como uma conta digital gratuita, cartão de crédito sem anuidade e opções de investimentos descomplicados.

A fintech continua inovando e buscando maneiras de fidelizar cada vez mais seus clientes, consolidando-se como uma das principais referências no mercado financeiro digital.