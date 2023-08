Nubank vende quase R$1 bilhão de ações do banco digital; confira

No mundo das fintechs, o Nubank é um nome que se destaca. A empresa, fundada em 2013 por David Velez, tem revolucionado a forma como as pessoas lidam com serviços financeiros, oferecendo uma experiência digital e descomplicada.

Recentemente, uma notícia abalou o mercado: o CEO do Nubank vendeu quase R$1 bilhão em ações do banco digital. Essa movimentação chamou a atenção de investidores e especialistas, gerando especulações sobre os motivos por trás dessa decisão e o impacto no futuro da empresa.

Neste artigo, vamos mergulhar nessa história e explorar os detalhes dessa venda, bem como os planos do CEO para os recursos obtidos.

A venda das ações

David Velez, CEO e cofundador do Nubank, surpreendeu o mercado ao vender uma fatia significativa de suas ações na empresa. Essa é a primeira vez que o executivo se desfaz de ações do Nubank desde o IPO, em 2021. A venda envolveu cerca de 3% da participação de Velez no banco digital, totalizando aproximadamente R$1 bilhão. Foram vendidas 25 milhões de ações classe A, mas mesmo com essa transação, o CEO continua sendo o maior acionista individual do Nubank, detendo quase 75% do poder de voto na empresa e 21% do capital total do banco.

A venda das ações ocorreu apenas dois dias após a divulgação do balanço do Nubank do segundo trimestre de 2023, que superou as expectativas dos analistas. O banco digital registrou um lucro líquido de US$224,9 milhões entre abril e junho, revertendo um prejuízo de US$29,9 milhões no mesmo período do ano anterior.

Além disso, a rentabilidade foi um destaque, com um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 17% no segundo trimestre, acima dos 11% do primeiro trimestre e das expectativas do mercado.

Motivos por trás da venda

A venda das ações levanta questionamentos sobre os motivos que levaram David Velez a tomar essa decisão. Em entrevista à Bloomberg, o executivo esclareceu que a maior parte dos recursos obtidos será destinada ao financiamento de sua entidade filantrópica, a VelezReys+. Essa organização foi fundada por Velez e sua esposa, Mariel Reyes, e atua em iniciativas de liderança e educação na América Latina. A fundação trabalha em parceria com nomes influentes, como o bilionário Jorge Paulo Lemann, e tem projetos educacionais no Brasil, Colômbia e Peru.

Velez enfatizou que não pretende utilizar todo o dinheiro da venda para si mesmo, mas sim investi-lo no outro lado da missão que impulsiona sua vida. Atualmente, o patrimônio líquido estimado de David Velez é de US$7,6 bilhões, de acordo com a revista Forbes.



Antes do IPO do Nubank, Velez e sua esposa assinaram o Giving Pledge, comprometendo-se a doar a maior parte de sua fortuna para iniciativas filantrópicas. O executivo afirma que essa é uma forma de retribuir à sociedade a riqueza que foi gerada com a construção do Nubank.

O futuro do Nubank

Com a venda das ações do CEO, é natural que surjam questionamentos sobre o futuro do Nubank. No entanto, é importante ressaltar que David Velez continua sendo o maior acionista individual da empresa, o que demonstra seu comprometimento e confiança no potencial de crescimento do banco digital. Além disso, o Nubank tem apresentado resultados financeiros sólidos, com lucros crescentes e uma rentabilidade comparável aos grandes bancos brasileiros.

A venda das ações pode até mesmo ser vista como uma estratégia para fortalecer a posição financeira da empresa e permitir investimentos em novas iniciativas. O CEO tem se mostrado comprometido com a expansão do Nubank e com a missão de proporcionar serviços financeiros acessíveis e de qualidade para todos.

Portanto, mesmo com essa venda, é provável que o Nubank continue a revolucionar o setor bancário e a conquistar cada vez mais clientes.

Ademais, a venda de quase R$1 bilhão em ações do Nubank pelo CEO David Velez chamou a atenção do mercado e gerou especulações sobre os motivos por trás dessa decisão. No entanto, ao analisar os fatos, fica claro que essa venda faz parte de uma estratégia maior, que envolve o financiamento de iniciativas filantrópicas.

Velez continua sendo o maior acionista individual do Nubank e demonstra confiança no futuro da empresa. Com resultados financeiros sólidos e uma proposta de valor diferenciada, o Nubank está posicionado para continuar revolucionando o setor bancário e oferecendo serviços inovadores aos seus clientes.