Número de mortos em incêndio em Maui chega a 80

To número de mortos resultante do Incêndios em Maui subiu para 80 indivíduos na sexta-feira, enquanto as equipes de busca vasculhavam meticulosamente os restos carbonizados de Lahaina.

As autoridades havaianas pretendiam verificar a rápida propagação do incêndio devastador pela histórica cidade turística, pegando muitos desprevenidos.

Esses incêndios se tornaram a catástrofe natural mais letal da história do estado, superando até o custo de um Tsunami de 1960 que ceifou 61 vidas na Ilha Grande do Havaí, ocorrendo um ano após a incorporação do Havaí aos Estados Unidos.

Funcionários alertaram que as equipes, acompanhadas por cães farejadores, ainda podem descobrir vítimas adicionais do incêndio, que destruiu 1.000 estruturas e deslocou milhares, inevitavelmente exigindo anos e bilhões de dólares para a reconstrução.

“Ninguém entrou em nenhuma dessas estruturas que pegaram fogo e é aí que, infelizmente, prevemos que o número de mortos aumentará significativamente”, disse. Senador americano Brian Schatz do Havaí disse à MSNBC.

Não está claro se os residentes receberam algum aviso

Mesmo três dias após a tragédia, ainda não está claro se alguns moradores receberam algum aviso antes das chamas envolverem suas casas.

Embora a ilha esteja equipada com sirenes de emergência projetadas para alertar os habitantes sobre desastres naturais e outros perigos, parece haver nenhuma ativação durante o incêndio.

As autoridades não forneceram um relato abrangente das notificações específicas que foram enviadas, seja por meio de mensagens de texto, e-mails ou telefonemas.

Green, um porta-voz, delineou vários desafios simultâneos, como telecomunicações interrompidas e esforços de combate a incêndio direcionados a outros grandes incêndios quando surgiu a ameaça mais crítica a Lahaina.