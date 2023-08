Número de Segurança Social: O que alguém pode fazer com o seu SSN?

CCom os dados agora mais preciosos do que nunca, sempre existe a preocupação de que alguém se aproprie de suas informações confidenciais, seja por meio de roubo físico, hacking ou outros meios.

Hoje em dia, dados confidenciais podem ser mais preciosos do que dinheiro, com ladrões capazes de obter acesso a muito mais do que o conteúdo de sua bolsa ou carteira.

Seguro Social números estão entre as informações mais solicitadas, com 60-80% dos americanos tendo seus SSN roubado, e isso não é surpreendente, dado o poder que o número pode conter.

E se alguém obtiver seu número de Seguro Social?

A lista de ações que alguém pode realizar se conseguir seu número da Segurança Social incluir:

Obtenha um cartão de crédito ou empréstimo em seu nome

Abra uma conta bancária em seu nome

Esvazie sua conta bancária

Obter uma carteira de motorista fraudulenta

Receba assistência médica usando seus benefícios

Abra uma conta de telefone

Cometa crimes que ficarão em seu registro

Roube seus benefícios e cheques da Previdência Social

Configurar utilitários usando sua identidade

Apresentar uma declaração de imposto fraudulenta

Agora, deve-se acrescentar que todas essas ações não são alcançáveis ​​com um Seguro Social número sozinho.

Ladrões geralmente obtêm um SSN antes de tentar obter outras informações vitais para combinar com o SSNpermitindo-lhes realizar alguns desses crimes fraudulentos.

Por exemplo, para esvaziar a conta bancária de alguém, eles precisariam dos detalhes da sua conta, bem como do SSNe existem maneiras específicas de os criminosos obterem essas informações.

Os criminosos geralmente enviam e-mails ou mensagens de texto de phishing assim que têm o endereço de alguém SSN.

O objetivo deles é fazer com que você clique em um link para que eles possam tentar obter acesso ao seu computador ou telefone, e muitas vezes se disfarçam como um órgão oficial ou talvez como uma empresa da qual você é assinante.

Um dos mais comuns hoje em dia é um teste dos correios, solicitando que você pague uma pequena quantia para concluir uma entrega.

A pequena quantia de dinheiro não é o que os fraudadores desejam, e eles salvarão os detalhes do cartão que você inserir.

Pensando nisso, é recomendável que as pessoas tenham muito cuidado com os links em que clicam, principalmente ao receber e-mails ou mensagens de texto.

Também é recomendado que as pessoas destruam suas correspondências, já que alguns criminosos vasculham o lixo na tentativa de encontrar informações pessoais.