Número VIRTUAL do WhatsApp é GRÁTIS; saiba como conseguir

Gerar um número virtual gratuito para o WhatsApp pode se revelar uma atividade descomplicada e bastante rápida. Com o intuito de prestar auxílio nesse sentido, abaixo você verá as principais metodologias para adquirir o referido número.

Você saberá também qual a definição de um número virtual, bem como qual é o procedimento para obtê-lo, viabilizando sua utilização no WhatsApp. Mas, se você quiser saber obtenção de um número destinado ao WhatsApp Business, fique tranquilo, pois explicaremos também.

O que é um número virtual?

Reconhecido pela sigla DID (Discagem Direta Inward), um número virtual configura-se como um numeral telefônico. Este é concebido para a aplicação em aplicativos, dispositivos e similares.

Através desse recurso, o utilizador prescinde da necessidade de uma conexão física para empregar o serviço, permitindo-lhe acessar o WhatsApp, a título ilustrativo, sem complicações adicionais.

Dentre os proveitos associados à criação de um número virtual, destacam-se:

Eficiência no ato de adquirir um número de telefone;

Possibilidade de aplicação em diversos aplicativos, incluindo o WhatsApp e outras plataformas de comunicação;

Capacidade de efetuar e receber chamadas mediante aplicativos desenvolvidos para esse propósito.

Como funciona esse número?

Divergindo dos números convencionais, que encontram sua dependência em uma linha física, o virtual faz uso da rede de internet de banda larga. Dessa forma, consegue fazer a transmissão e recepção de informações. É, portanto, de suma importância dispor de uma conexão de internet de qualidade, a fim de assegurar uma recepção de chamadas sem complicações.



Na contemporaneidade, a plataforma mais amplamente utilizada para a criação de um número virtual destinado ao WhatsApp sem custos é a TextNow. O processo, embora não seja simples, exige uma dose considerável de atenção e a sequência detalhada de procedimentos. Nesse contexto, é imperativo seguir os passos com prudência.

Confira abaixo o método para conceber o seu próprio número:

Dirija-se ao website oficial da TextNow;

No menu inicial, clique na opção “Fazer Download do Aplicativo”;

Ingresse no aplicativo e complete a ativação utilizando a sua conta pessoal;

Uma série de números será exibida na tela. Abra o aplicativo do WhatsApp em uma nova aba e proceda a testar cada numeral até determinar aquele que será aceito;

Primeiramente, confirme o número no aplicativo TextNow e, posteriormente, valide-o no WhatsApp;

Aguarde até que o prazo para confirmação do código expire e então clique em “Ligar para mim”. Ouça o código e insira-o;

Completado! Um número virtual gratuito para o WhatsApp estará ao seu dispor.

Mantenha em mente que este número segue o padrão numérico dos Estados Unidos e encontra aplicabilidade somente no âmbito do mensageiro. No momento da criação, certifique-se de implementar a autenticação em duas etapas, a fim de minimizar qualquer potencial risco de compartilhamento inadvertido de suas informações com outros utilizadores.

Número para o WhatsApp business

Estabelecer um número virtual destinado ao WhatsApp Business é uma responsabilidade que demanda atenção rigorosa. Isso decorre do fato de que esse processo envolve informações de caráter altamente sensível e confidencial, as quais necessitam de salvaguarda contra qualquer acesso não autorizado por terceiros.

Assim, o usuário deve assegurar-se de que suas informações permaneçam protegidas. Então, no caso de contratempos, é essencial que haja suporte técnico disponível. Nesta circunstância, é recomendado que se busque uma empresa idônea para oferecer esse serviço de maneira criteriosa, ao mesmo tempo em que seja acessível em termos financeiros.

Criar número virtual na BR DID

A BR DID se apresenta como uma empresa que possui uma extensa trajetória de atuação e uma ampla base de clientes. Dessa forma, oferece serviços de números virtuais telefônicos com notável suporte e excelência.

As vantagens inerentes à criação de um número virtual de WhatsApp através da BR DID são notáveis:

A ativação do seu número é concluída em meros 3 minutos;

O processo de contratação e configuração é realizado integralmente online;

Você tem a prerrogativa de escolher o número de sua preferência;

É possível atender chamadas de qualquer parte do mundo.

Adicionalmente, a BR DID assegura cobertura para mais de 800 localidades. Logo, recomenda-se que visite o site oficial da marca a fim de verificar se sua região é contemplada pela cobertura da empresa.

O plano básico disponibilizado pela BR DID tem um custo a partir de R$11,90 por mês. É importante destacar que não há prazo de fidelidade na contratação e, se o cliente não estiver satisfeito com a qualidade do serviço, pode requisitar o reembolso do valor pago.