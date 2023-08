NZN abre OPORTUNIDADES em dois estados e de forma híbrida

A NZN, empresa que é um dos principais players para soluções de publicidade e comunicação online, está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro de funcionários. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos em aberto:

Analista de Dados PL – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Analista de Planejamento e Gestão Sênior (Temporário) – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Analista de Pré-Vendas PL – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Analista em Segurança da Informação – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – Curitiba – PR – Banco de talentos;

Desenvolvedor (a) Front End JR- Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Executivo (a) Comercial – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Product Designer JR – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Product Owner – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Product Owner – Projetos Digitais – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Tech Lead – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a NZN

Sobre a NZN, é interessante frisar que, com três pilares independentes (NZN Media, NZN Content e NZN Services), a empresa oferece serviços exclusivos para planejamento e execução de campanhas digitais.

Além disso, é proprietária das verticais TecMundo, VOXEL, The BRIEF, Mega Curioso, Minha Série, Marie Curie, Fika Dika, The Hardware Show, Baixaki e Click Jogos. A NZN possui 27 milhões de usuários únicos mensais, alcançando 1 em cada 5 usuários da internet brasileira.

Como efetivar a sua inscrição?

Bom, agora que as vagas da NZN já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

