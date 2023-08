O alerta de Haley Cavinder a todos os homens: não suporto nenhum sentimento de suavidade em um homem

haley cavinder discutiu o que ela procura nos homens, ou mais especificamente, o que ela não procura ou tolera.

Em uma época em que há muito incentivo para os homens falarem sobre seus sentimentos pessoais e não reprimir tanto as emoções, Cavinder decidiu que a vulnerabilidade e parecer ‘suave’ não é uma característica atraente.

“Minha maior bandeira vermelha, Deus, eu tenho uma tonelada, um ick, nosso pai foi super duro conosco enquanto crescia, então não suporto nenhuma sensação de suavidade em um homem. Se você é emocional ou muito, estou de jeito nenhum”, ela explicou em seu podcast ‘Twin Talk’ com sua irmã Hannade acordo com o New York Post.

entrevista polêmica

O gêmeos cavinder muitas vezes dividem opiniões e, no início deste ano, foi publicada uma entrevista afirmando que eles usavam estereótipos sexistas para minar suas realizações no atletismo e nos negócios.

A entrevista foi realizada por Ethan Strauss na Imprensa Livre.

“Fomos informados especificamente através da publicação que o contexto seria para ‘ver o Cavinders como uma história muito importante não apenas no contexto dos esportes universitários femininos, mas também na cultura e negócios da nova mídia'”, escreveu o comunicado em parte.

A declaração das gêmeas também disse que o artigo “rebaixava” suas realizações como atletas e empresárias.

“Estamos desapontados e enojados com essa prática jornalística e com esse tropo sexista flagrante.

“haley e acolhi este homem em nossa casa. Ele nos acompanhou durante todo o fim de semana fazendo perguntas e o que se passa em nossas vidas diárias. Depois do fim de semana, tivemos uma entrevista em nossa cozinha por mais de uma hora e só foi feita uma pergunta sobre aparência física.”