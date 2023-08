O amor está no ar! Saiba como será o AMOR para os SIGNOS no mês de Agosto

Quando o assunto é amor em agosto, a astrologia pode ser uma excelente guia. Afinal, os astros podem fornecer insights valiosos sobre o que esperar em nossas vidas amorosas. Neste artigo, vamos explorar as previsões amorosas para cada signo do zodíaco no mês de agosto.

O Cenário Geral

Antes de mergulharmos nas previsões individuais de cada signo, vamos dar uma olhada no cenário geral. Segundo a numerologia, 2023 é o Ano Universal 7 e estamos iniciando o Mês Universal 6 em agosto. Este mês é marcado pela necessidade de superar desconfianças nos relacionamentos. Sejam eles amorosos, familiares ou profissionais.

Previsões de Amor para cada Signo em Agosto

Agora que temos uma visão geral do que esperar, vamos mergulhar nas previsões individuais para cada signo.

Áries: Tempo de Reflexão e Crescimento

Para os arianos, agosto é um mês de reflexão e crescimento. Pode ser um período de crise para aqueles em um relacionamento, com uma insatisfação maior e um anseio por mudanças. Porém, também pode ser um mês excelente para aqueles que estão buscando iniciar uma nova fase no relacionamento.

Touro: Conflitos e Equilíbrio

Os taurinos podem enfrentar conflitos entre a necessidade de companheirismo e a busca por independência em agosto. Para os que estão em um relacionamento, pode ser um mês de conflito, com vontades que se chocam. O desafio aqui será encontrar o equilíbrio.

Gêmeos: Romantismo no Ar



Você também pode gostar:

Para os geminianos, agosto é um mês repleto de romantismo. Aqueles que não estão em um relacionamento podem se sentir atraídos por um novo amor. Já para os que estão em um relacionamento, é um bom momento para melhorar a forma de expressar e receber afeto.

Câncer: Busca por Segurança

Os cancerianos podem sentir um anseio por segurança e estabilidade em agosto. Para os solteiros, pode haver um conflito entre o desejo de ter um relacionamento sólido e o medo de perder a liberdade. Já para os comprometidos, pode ser necessário reestruturar as bases do relacionamento.

Leão: Mudanças e Novidades

Os leoninos podem esperar muitas mudanças e novidades em agosto. Para os solteiros, pode haver uma mudança no status de relacionamento. Já para os comprometidos, pode ser um mês de crise que demandará muita empatia e diplomacia.

Virgem: Superando Expectativas

Para os virginianos, agosto é um mês de superação de expectativas. Para os solteiros, é importante tomar cuidado com as expectativas em relação ao amor. Já para os comprometidos, pode haver muita insatisfação e um anseio por um ideal romântico.

Libra: Reflexões e Reencontros

Os librianos podem esperar um mês de reflexões e possíveis reencontros em agosto. Para os solteiros, pode ser um período de reencontro com alguém do passado. Já para os comprometidos, é um momento para esclarecer confusões e incertezas.

Escorpião: Exigências e Planos

Para os escorpianos, agosto é um mês de exigências e planos. Para os solteiros, é preciso tomar cuidado para não exagerar nas críticas ou nas frustrações. Já para os comprometidos, é um bom momento para pensar em planos e projetos de vida a dois.

Sagitário: Autoestima e Individualidade

Para os sagitarianos, agosto é um mês focado na autoestima e na individualidade. Para os solteiros, pode ser um período de mais foco nas questões individuais. Já para os comprometidos, é um bom momento para compartilhar seus desejos e necessidades.

Capricórnio: Mudanças e Conversas

Para os capricornianos, agosto é um mês de mudanças e conversas. Para os solteiros, é um bom momento para repensar suas expectativas em relação ao amor. Já para os comprometidos, é um momento para conversar sobre coisas que precisam ser resolvidas ou melhoradas.

Aquário: Desafios e Novidades

Para os aquarianos, agosto é um mês de desafios e novidades. Para os solteiros, é um bom momento para se abrir para as novidades que a vida está trazendo. Já para os comprometidos, é um momento para conversar sobre os projetos de futuro.

Peixes: Cuidados e Reflexões

Para os piscianos, agosto é um mês de cuidados e reflexões. Para os solteiros, é um bom momento para buscar mais autoconhecimento e se conectar com a sua própria essência. Já para os comprometidos, é um momento para cuidar bem de suas relações.

Agosto pode ser um mês de desafios e mudanças quando se trata de amor, mas também é um momento de crescimento e aprendizado. Lembre-se, o mais importante é ser feliz, em um relacionamento ou não.