O ator Noah Schnapp credita o papel de ‘Stranger Things’ por sua história pessoal de revelação

Coisas estranhas estrela, Noah Schnapp, iluminou como sua representação de Will Byers na tela atuou como um catalisador em sua jornada para se assumir como gay. O ator compartilhou abertamente sua sexualidade com os fãs por meio de um vídeo sincero do TikTok em janeiro deste ano.

O TikTok A postagem apresentava Schnapp deitado na cama com uma legenda na tela que dizia: “Quando finalmente contei a meus amigos e família que era gay depois de ficar com medo no armário por 18 anos e tudo o que eles disseram foi ‘nós sabemos’.” Essa revelação sincera lançou as bases para um novo capítulo em sua vida.

Em conversa franca com Variedade, foto reconheceu o papel fundamental que a sexualidade de seu personagem Will desempenhou em sua própria jornada de autodescoberta. Ele revelou: “Depois que aceitei totalmente que Will era gay, foi apenas uma velocidade exponencial para aceitá-lo para mim mesmo.”

Schnapp elaborou ainda: “Eu estaria em um lugar completamente diferente se não tivesse Will para retratar, para me abraçar e me ajudar a me aceitar. Acho que se nunca tivesse interpretado aquele personagem, provavelmente ainda estaria fechado.”

Desde Coisas estranhas‘ estreia em 2016, Schnapp encarnou o personagem de Will Byers, iniciando sua jornada com apenas 11 anos de idade. O ator compartilhou o impacto emocional de crescer aos olhos do público, especialmente quando comentários online começaram a especular sobre a sexualidade de seu personagem, inadvertidamente entrelaçando-se com seu próprio senso de identidade.

Noah encontrou coragem através de seu caráter

Descrevendo essa experiência, Schnapp refletiu: “Acho que isso me fez segurar mais fundo porque estava sendo cutucado e cutucado de mim de uma forma tão pública.”

No entanto, foi a recepção extremamente positiva à revelação da orientação sexual de Will dentro do programa que encorajou Schnapp a compartilhar sua própria verdade. “Isso meio que explodiu na imprensa, e todo mundo ficou tipo, ‘Oh, Will é gay! Viva!'”, contou ele.

Testemunhando a manifestação de apoio em plataformas como Instagram e TikTok, Schnapp percebeu: “Não havia nada de ruim em ele ser gay. Eu pensei, se ele tem todo esse apoio, por que devo me preocupar com alguma coisa?”

À medida que a saga continua, os fãs aguardarão ansiosamente o retorno de Schnapp em Coisas estranhas temporada 5. O Irmãos Duffer confirmaram que esta próxima temporada será o grande final do show. No entanto, devido às greves de roteiristas e atores de Hollywood, atrasos na produção são inevitáveis.