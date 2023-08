O ator Tom Welling ‘Memba dele?!

ator americano Tom Welling tinha 24 anos quando conseguiu o papel principal como Clark Kent – o maior super-herói da Terra com óculos de sol – no programa de aventura “Smallville”, que começou em 2001 e terminou em 2011.

Você deve se lembrar de outros papéis notáveis ​​de Tom, como Marcus Pierce/Cain em “Lucifer” da Fox com Tom Ellis e como Charlie Baker em “Cheaper by the Dozen” e sua sequência “Cheaper by the Dozen 2” com Steve Martin.