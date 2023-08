O áudio de Beyoncé é cortado durante a turnê Renaissance

Bey e sua equipe estavam no State Farm Stadium em Glendale, AZ, na quinta-feira, quando o acidente aconteceu. A cantora começou a tocar seu hit “Alien Superstar” do álbum Renaissance quando seu microfone caiu.

Obviamente, os fãs notaram e começaram a ficar chateados, mas então todo o áudio foi cortado… fazendo com que ainda mais fãs ficassem irritados.

Beyoncé e seus dançarinos continuaram fazendo suas coisas sem som por um tempo, provavelmente pensando que tudo voltaria a funcionar – mas quando isso não aconteceu, eles saíram do palco.

Finalmente, depois de cerca de 10 minutos, Beyoncé estava de volta ao palco com uma roupa nova e com áudio completo… e mais uma vez, tudo estava certo dentro do Bey Hive.