O beijo de Rubiales para Jenni Hermoso vira arte de rua… com Mike Tyson ‘defendendo’ o internacional espanhol

O beijo de Luis Rubiales com Jenni linda continua a ser um dos assuntos mais comentados na imprensa.

A cada dia saem novas imagens do polêmico momento, com ângulos diferentes, e na terça foram divulgadas novas imagens dos jogadores comentando o momento do beijo entre o presidente suspenso e o jogador.

Mas agora surgiu um mural para imortalizar o infame beijo. O desenho foi criado em Barcelona e o artista local deu-lhe um toque extra e não retratou Jenni linda na parede.

Tyson tenta ‘morder’ Rubiales quando ele ‘quer’ beijá-lo

O mais curioso é que quem recebe rubiais‘beijo é Mike Tyson. O artista é chamado ‘Nadiemedicearte’ e o mural pode ser visto na rua Vallespir, no bairro de Sants.

O artista fez isso durante as festividades do bairro. O título do mural é “Un piquito? Além disso, o artista tem escrito em suas redes sociais com “Pare agora” acompanhado de um texto no qual comenta a “cultura misógina” e exige “medidas profundas”.

Para ele, o mural é uma reflexão sobre se Rubiales teria beijado um homem: “Será que ele teria beijado Iniesta ou Carvajaeu?”. É por isso que ele usa Mike Tyson, que em vez de beijar o presidente suspenso da RFEF, morde-lhe a cara.

A maioria das pessoas conhece o momento em que o boxeador arrancou parte da orelha de Evander Holyfield em uma luta em Las Vegas. O mural fica bem próximo da estação Sants de Barcelona e muitos visitantes já vieram tirar fotos com ele.

Não sabemos quanto tempo durará naquele muro, mas sempre que as pessoas o virem, sempre se lembrarão do que aconteceu na cerimônia de medalhas da final da Copa do Mundo vencida pela Espanha, em Sydney.