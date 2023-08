O bilhete deixado por Lucy Letby, a enfermeira britânica que assassinou vários recém-nascidos: Eu os matei de propósito

Tnotícias recentes envolvendo uma enfermeira considerada culpada de assassinar sete crianças recém-nascidas e tentar o mesmo com outras seis entre 2015 e 2016 abalaram sociedade britânica.

Após a investigação relevante sobre o motivo deste trágico acontecimento, todas as atenções se voltaram para um bilhete deixado pelo assassino, Lucy Letby.

Esta nota intrigou os investigadores, pois não está claro qual é o motivo de seus múltiplos assassinatos.

A polícia até agora não encontrou nada em seu passado, ou educação ou qualquer coisa que pudesse ser um motivo para sua matança entre junho de 2015 e junho de 2016.

As investigações estão se concentrando no bilhete que ela deixou

“[Letby] saboreou o drama das emergências quando os bebês desmaiaram”, afirmaram os promotores, de acordo com o Daily Mail.

“Ela foi rápida em contar aos colegas por mensagem de texto quando algo incomum e trágico aconteceu em seu turno, ela se divertiu com a atenção.”

Uma importante criminologista revelou ao Daily Mail que ela pode sofrer da síndrome de Munchausen, um distúrbio mental, já que ela quer estar no centro de uma crise.

Detetive Superintendente Paul Hughes disse que a nota que ela deixou deu a única explicação para seus assassinatos.

“Ela claramente adora atenção, acho que ela também adorava a atenção de um julgamento”, explicou ele.

“Mas se estamos procurando por que ela fez isso, então, para reutilizar suas próprias palavras, ‘Ela é má e fez isso’.

“Sem que ela nos diga o porquê, se estamos procurando o porquê, ela colocou naquela nota.”

Nota de Lucy Letby

“Não há palavras. Sou uma pessoa horrível, pago todos os dias por isso”, escreveu ela na nota.

“Não consigo respirar. Não consigo me concentrar. Quero me matar agora mesmo.

“Pânico esmagador. Nunca terei filhos ou me casarei. Nunca saberei o que é ter uma família. Sem esperança.

“Não fiz nada de errado. Investigação policial esquece calúnia. Discriminação. Perseguição. Tudo tomando conta da minha vida.

“Eu me odeio tanto por isso… me sinto tão sozinho e com medo. O que o futuro me reserva, como posso superar isso, como as coisas serão como costumavam ser?

“Eu não mereço viver. Eu os matei de propósito porque sou bom o suficiente para eles e sou uma pessoa terrivelmente má.

“Eu não mereço mamãe e papai. O mundo está melhor sem mim.”