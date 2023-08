O boleto vencido pode ser pago pelo aplicativo?

O pagamento de um boleto vencido pode se tornar uma tarefa confusa para muitos. Com a evolução tecnológica e a crescente digitalização dos serviços bancários, a dúvida mais comum é: “posso pagar boleto vencido pelo aplicativo?”.

Este artigo visa esclarecer todas as suas dúvidas sobre o assunto.

O que significa um boleto vencido?

Um boleto é considerado vencido quando o pagamento não é efetuado até a data limite estipulada. Isso pode resultar em multas, juros e até restrições no nome do consumidor.

O Banco Central do Brasil determina que todos os bancos devem aceitar o pagamento de boletos vencidos, mas cada instituição pode aplicar suas próprias taxas e encargos.

Como lidar com um boleto vencido?

Mesmo após o vencimento, o pagamento do boleto é necessário. Desde 2018, com mudanças nas regras do Banco Central, é possível pagar boletos vencidos em qualquer lotérica, banco, internet banking ou aplicativo.

Todavia, cada instituição pode cobrar uma taxa de juros diferente, de acordo com suas políticas.

No que se refere ao pagamento do boleto vencido no aplicativo, isso vai depender da empresa e do banco em questão.

Algumas empresas aceitam o pagamento após o vencimento com a aplicação de juros e multa, enquanto outras emitem um novo boleto com o valor atualizado.

Portanto, é recomendável entrar em contato com a empresa ou instituição financeira para entender o que deve ser feito antes de pagar o boleto.

Quais bancos permitem pagar boleto vencido pelo aplicativo?

Para saber se seu banco permite o pagamento de boleto vencido pelo aplicativo, entre em contato com a empresa ou a instituição financeira emissora do boleto.

Após as mudanças de 2018, surgiram diversas plataformas que oferecem informações sobre o pagamento de boletos, incluindo valor a ser pago, juros, multas e detalhes sobre os encargos de pagamento.

Contudo, alguns bancos podem exigir a atualização do boleto pela empresa ou pelo emissor do documento antes de permitir o pagamento. Assim, o processo para o pagamento de boletos vencidos pode variar de banco para banco, dependendo das políticas do emissor.

A Serasa permite o pagamento de boleto vencido pelo aplicativo?

Sim. A Serasa permite o pagamento de boletos vencidos através de sua Carteira Digital. Além disso, a empresa possui regras específicas sobre o pagamento de boletos, como o horário de compensação e a disponibilidade do serviço.

Para pagar um boleto vencido pelo aplicativo da Serasa, siga estes passos:

Baixe o aplicativo da Serasa para Android ou iOS; Abra o aplicativo e clique em “Saldo Disponível”; Escolha a opção “Pagar contas”; Escaneie ou digite o código de barras do boleto; Confira os dados e selecione a data de pagamento.

Não existe um número exato de dias que você pode atrasar o pagamento de um boleto. No entanto, é importante lembrar que, quanto mais tempo o pagamento for atrasado, maiores serão os juros e multas aplicados.

O que acontece ao pagar um boleto vencido?

Ao pagar um boleto vencido, o consumidor deve arcar com juros e multas pelo atraso. Porém, o Código de Defesa do Consumidor limita a multa a 2% do valor do boleto. Essa multa é cobrada automaticamente no momento do pagamento.

Assim, para atualizar a data de pagamento de um boleto vencido, é necessário entrar em contato com o banco emissor do boleto e solicitar a atualização.

Agora que você está bem informado sobre o pagamento de boletos vencidos, esperamos que suas transações financeiras sejam mais tranquilas e eficientes.

Lembre-se, a melhor maneira de evitar pagar multas e juros é manter suas contas em dia. Bom pagamento!