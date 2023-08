O chocante ferimento na cabeça de Britney Spears revela a verdade por trás do drama do divórcio

Britney Spears supostamente sofreu um ferimento na cabeça em meio a uma briga acalorada com seu marido, agora afastado, Sam Asghari, antes do divórcio, conforme revelado em um recente especial de TV. A Fox foi ao ar “Britney Spears: divórcio e desespero” investigou o relacionamento tumultuado do casal, com O fundador do TMZ, Harvey Levin detalhando o incidente.

Segundo Levin, durante um desentendimento em um quarto de hotel em Londres, a situação se agravou a ponto de Spears tropeçar, batendo em uma mesa de centro e causando um ferimento na cabeça que exigiu pontos. Os advogados de ambas as partes ainda não responderam às perguntas da mídia.

Britney Spears compartilha vídeo dela mesma enquanto é lambida por um homemRoberto Ortega

Produtor executivo Charles Latibeaudière pesou sobre a alegada volatilidade emocional de Spears, sugerindo que se tornou opressora para Asghari, levando-o a pedir o divórcio depois de apenas 14 meses. Esta decisão foi supostamente alimentada por suspeitas de infidelidade por parte de Spears e alegações de que ela havia agredido fisicamente Asghari, causando até um olho roxo.

Contrariamente a estas alegações, fontes próximas Lanças negou-as veementemente, destacando a implausibilidade de tais afirmações dadas as diferenças físicas entre as duas.

Nenhum dos dois abordou as revelações… ainda

Lanças e Asghari abstiveram-se de abordar diretamente essas revelações do TMZ. No entanto, suas reações à separação foram sugeridas nas redes sociais. Asghari compartilhou enigmaticamente no Instagram que “isso acontece”, enquanto Spears, dirigindo-se a seus seguidores consideráveis, admitiu estar “um pouco chocada”, mas expressou sua incapacidade de suportar a dor por mais tempo.

No meio desta controvérsia, é relatado que Asghari não se beneficiará financeiramente com o próximo livro de memórias de Spears, “A mulher em mim.” O tão aguardado livro, previsto para chegar às lojas em 24 de outubro, parece improvável que altere sua narrativa dada a proximidade da data de lançamento.

Apesar da turbulência divulgada, os insiders afirmam que Britney permanece otimista e focada em seu trabalho. Ela supostamente está imersa nos preparativos para um acampamento de compositores voltado para seu primeiro álbum desde 2016, demonstrando sua determinação em continuar suas atividades criativas em meio a desafios pessoais.