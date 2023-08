O controlador Texas Chain Saw Massacre não está funcionando (PS5)

Você também está enfrentando o problema do controlador do Texas Chain Saw Massacre que não está funcionando no seu PS5? Muitos usuários relataram que o controlador The Texas Chain Saw Massacre não está funcionando quando estão tentando jogar com ele.

O Texas Chain Saw Massacre foi lançado para os usuários jogarem. Este é um jogo interessante baseado em fatos reais. No entanto, os usuários estão enfrentando vários problemas ao jogar no PS5. Estamos aqui com este guia, onde listaremos as soluções para resolver esse problema. Se você é um dos jogadores que está animado para jogar depois de corrigir o problema, continue lendo este guia até o final para fazer isso.

Por que o controlador Texas Chain Saw Massacre não está funcionando?

Muitos jogadores relataram que o controlador Texas Chain Saw Massacre não está funcionando no PS5. Quando estão tentando jogar, veem que o controle não está funcionando, por isso estão enfrentando vários problemas. Listaremos alguns dos possíveis motivos para a causa do problema. Ele irá ajudá-lo a analisar o problema de forma detalhada.

Problemas de emparelhamento: Se houver algum problema de emparelhamento com o controlador por meio do PS5, você enfrentará problemas durante o jogo.

Se houver algum problema de emparelhamento com o controlador por meio do PS5, você enfrentará problemas durante o jogo. Versão desatualizada: Os usuários que tentarem jogar o jogo em seu console desatualizado com a ajuda do controlador desatualizado enfrentarão o problema.

Os usuários que tentarem jogar o jogo em seu console desatualizado com a ajuda do controlador desatualizado enfrentarão o problema. Problema PlayStation: Alguns problemas podem ocorrer com o PlayStation 5, devido ao qual o controlador não está funcionando.

Alguns problemas podem ocorrer com o PlayStation 5, devido ao qual o controlador não está funcionando. Problema do controlador: Pode haver alguns problemas com o software ou hardware do controlador devido aos quais você está enfrentando o problema.

Pode haver alguns problemas com o software ou hardware do controlador devido aos quais você está enfrentando o problema. Insetos: Pode haver alguns bugs no jogo pelos quais você não consegue usar o controle durante o jogo.

Pode haver alguns bugs no jogo pelos quais você não consegue usar o controle durante o jogo. Problemas de sincronização: Alguns problemas de sincronização também podem causar problemas no uso do controle durante o jogo.

Consertar o controlador Texas Chain Saw Massacre não está funcionando no PS5, Xbox

Aqui estamos com as soluções que você precisa seguir para resolver o problema do controlador do massacre da serra elétrica do Texas. Certifique-se de verificar as etapas corretamente; caso contrário, você não conseguirá corrigir o problema.

Reinicie o PlayStation 5

Os usuários que enfrentam o problema do Texas Chain Saw Massacre Controller não está funcionando em seu PS5 devem tentar reiniciar o console. Há chances de que o controlador não esteja funcionando devido a alguns pequenos bugs que podem ter sido causados ​​pelos serviços em segundo plano. Sim, às vezes acontece, mas você não precisa se preocupar com isso. Reiniciar o seu PlayStation 5 pode ajudar a corrigir o problema.

Emparelhar novamente

Se você estiver enfrentando o problema mesmo depois de reiniciar o PlayStation 5, sugerimos que emparelhe o controle novamente com o PS5. Às vezes, os problemas de emparelhamento também causam muitos problemas devido aos quais o controlador não funciona corretamente. Portanto, será bom desemparelhar o controlador e emparelhá-lo novamente com o console.

Emparelhar com modo diferente

Para os usuários que emparelharam novamente e ainda enfrentam o mesmo problema, há uma chance de que o problema esteja ocorrendo devido ao modo sem fio. Sugerimos que você emparelhe o controlador não com Bluetooth, mas com a ajuda do modo USB. Isso ajudará na resolução do problema. Às vezes, o método sem fio não funciona corretamente se algum desses dispositivos estiver interferindo nos sinais do controlador. Tente emparelhar o controlador através do USB e verifique se isso resolve o problema ou não.

Reiniciar o controlador

Aqueles que emparelharam até mesmo com o USB, mas ainda estão recebendo os mesmos problemas, esperamos que haja algum problema de configuração com o controlador. Pode começar a acontecer por qualquer motivo, por isso será bom reiniciar o controlador e verificar se o problema foi resolvido ou não. Para redefinir o controlador, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

pegue seu controlador e veja o traseiro disso.

e veja o disso. Agora, você verá um buraco perto do Palavra Sony.

Você tem que usar o ferramenta de ejeção sim ou alfinete (Não pegue objetos pontiagudos) através dos quais você pode pressioná-lo.

ou (Não pegue objetos pontiagudos) através dos quais você pode pressioná-lo. Ao pressioná-lo, você ouvirá o som de clique .

. Agora, você tem que pressione-o por cinco segundos . Depois disso, solte o botão .

. Depois disso, . Uma vez que você tenha feito isso conecte o controlador com a ajuda de USB para o console .

conecte o controlador com a ajuda de . Seu controlador foi redefinido com sucesso.

Sincronize novamente o controlador no seu PS5

Se você não sincroniza o controlador há muito tempo, sugerimos que você o faça. Muitos usuários fizeram isso e conseguiram resolver o problema sem problemas. É importante que você sincronize o controlador de tempos em tempos; caso contrário, problemas como não funcionar continuarão ocorrendo. Para ressincronizar o controlador, você precisa esquecê-lo dos Acessórios Bluetooth. Os passos são muito mais fáceis de fazer. Você terá que seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abrir Configurações no Console.

no Console. Agora, vá para Acessórios .

. Depois disso, clique em Em geral .

. Agora, selecione a opção de Acessórios Bluetooth .

. Você verá os diferentes controladores lá.

Você tem que escolher o controlador que não está funcionando e então esquecer isto.

Depois de sincronizar novamente seu controlador, não se esqueça de verificar as novas atualizações. Há chances de você não ter atualizado o controlador em seu console por um longo tempo e é por isso que está recebendo o problema. Será bom para você verificar as atualizações do controlador para evitar problemas que estejam ocorrendo devido à versão desatualizada do controlador. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para atualizar o controlador.

Abrir Configurações no Console.

no Console. Agora, vá para o Acessórios .

. Selecione a opção de Controladores.

Agora, escolha a opção de Software do dispositivo controlador sem fio .

. Se alguma nova atualização estiver disponível para o controlador, baixe-a pressionando o botão X.

Depois de atualizar seu controlador, também será bom verificar se há novas atualizações disponíveis para o console ou não. Muitas vezes, os usuários continuam adiando as atualizações do sistema que chegam ao seu dispositivo, pois não querem interrupções durante o jogo. Todos sabemos que quando os dispositivos estão sendo atualizados, fica lento, o que pode causar problemas. Portanto, sugerimos que você verifique as atualizações do console e, se houver novas atualizações disponíveis, faça o download e instale-as. Ele irá ajudá-lo a resolver o problema.

Reconstruir o banco de dados

Você também pode tentar reconstruir o banco de dados, pois isso ajuda a resolver o problema que está ocorrendo devido aos consoles. Muitos usuários tentaram isso para resolver o problema. Sugerimos que o faça. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Inicie o console PS5 no modo de segurança. Para fazer isso, você deve pressionar e segurar o botão liga / desliga até ouvir dois bipes.

Após isso, conecte o Controller com o cabo USB.

Depois de conectá-lo, pressione o botão PS no controlador.

Agora, selecione a opção de Limpe o cache e reconstrua o banco de dados.

Selecione a opção de Escolha reconstruir o banco de dados .

. Agora, o PS5 será reiniciado assim que o processo for concluído. Você tem que comece o jogo e verifique se o controlador está funcionando corretamente ou não.

Pequenos Bugs no Jogo

Há chances de que os controladores não estejam funcionando apenas no jogo. Isso pode acontecer se houver algum problema com os componentes do jogo. Sim, pode ocorrer se o componente do jogo feito para lidar com o controlador não estiver funcionando corretamente. Assim, sugerimos que aguarde algum tempo e depois verifique se o controlador começa a funcionar corretamente. Se esse problema ocorrer devido a bugs, os desenvolvedores começarão a trabalhar para resolvê-lo.

Verifique com outros jogos e PlayStation

Se você estiver enfrentando problemas ao usar o controlador com o jogo The Texas Chain Saw Massacre, sugerimos que você verifique com os outros jogos também. Há chances de que o controle não esteja funcionando com The Texas Chain Saw Massacre e esteja funcionando em outros jogos.

Também há chances de não estar funcionando nos outros jogos, junto com o PlayStation inteiro. Então você tem que distinguir entre eles. Depois de descobrir se o controle está funcionando nos outros jogos ou não, ou não está funcionando em todo o PlayStation, você poderá resolver o problema facilmente.

Os usuários que estão enfrentando o problema de o controlador não funcionar apenas no The Texas Chain Saw Massacre devem tentar verificar as atualizações mais recentes do jogo. Há chances de o controle não estar funcionando no jogo devido a alguns bugs ou problemas com os arquivos. Portanto, será bom você verificar as últimas atualizações do jogo, pois há chances de os desenvolvedores lançarem as novas atualizações para resolver o problema. Como você não baixou, ainda está enfrentando o mesmo problema.

Se você tentou todos os métodos corretamente, listados no guia, e ainda enfrenta o mesmo problema, sugerimos que entre em contato com a equipe de suporte.

Se você analisou que o problema está ocorrendo apenas com o jogo, então você precisa entrar em contato com o suporte ao cliente do jogo.

Mas se o problema estiver ocorrendo em todos os jogos e no console, sugerimos que você visite o centro de serviços ou entre em contato com a equipe de suporte do PlayStation para que eles possam ajudá-lo a resolver o problema.

Empacotando

The Texas Chain Saw Massacre é um jogo de ação que foi lançado para os jogadores jogarem. Está disponível em diferentes plataformas. Os usuários o baixaram no PlayStation 5, mas alguns estão relatando vários problemas com ele.

Os usuários relataram que o controlador não estava funcionando. Portanto, neste guia, apresentamos uma solução através da qual você poderá resolver o problema que está enfrentando durante o jogo. Esperamos que este guia o ajude a resolver o problema.

