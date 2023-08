O curioso plano de Bill Gates para mudar a carteira de identidade como a conhecemos

Bill Gates gosta de contar suas teorias e previsões futuras sobre diferentes questões globais. Ele começou com a pandemia de COVID-19 e passou para questões como inteligência artificial. A última coisa de que falou foi sobre a carteira de identidade.

“Para os 850 milhões de pessoas em todo o mundo que não possuem qualquer forma aceitável de identidade legal, a resposta é não. A prova de identidade permite às pessoas provar que possuem uma identidade legal. facilita o acesso ao emprego e à educação, bem como a serviços como bancos, programas governamentais e cuidados de saúde”, explicou Portõesem uma postagem em seu blog Gates Notes.

A solução de Bill Gates para o cartão de identificação

O principal problema reside nos países de baixo rendimento e subdesenvolvidos, onde os bilhetes de identidade são algo que 50 por cento das pessoas não possuem. O filantropo afirma que “surgiu uma solução formidável: um sistema de identificação digital personalizável e de código aberto, denominado Plataforma Modular de Identidade de Código Aberto (MOSIP), que está disponível gratuitamente para todos os países.

“Uma pequena mas poderosa equipa na Índia desenvolveu esta tecnologia para criar sistemas nacionais de identificação digital, com financiamento da nossa fundação. Desde 2018, onze países, nove deles em África e dois na Ásia, assinaram memorandos de entendimento com o MOSIP para pilotar o sistema”, ele explicou.

“Ao ligar as pessoas e facilitar a circulação de dinheiro e a troca de informações, o IPD é, em muitos aspectos, o equivalente moderno das estradas e pontes que ajudaram a remodelar as economias no século XIX”, observou ele no seu blog. Além disso, Portões observou que em poucos anos esta empresa poderá estar na posse de 99% dos dados de um país se estes começarem a ser utilizados.