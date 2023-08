O defensor externo do Atlanta Braves, Ronald Acuna Jr. Derrubado pelos fãs

Reproduzir conteúdo de vídeo





Outfielder do Atlanta Braves Ronald Acuña Jr. foi abordado do nada por alguns fãs… sendo derrubado no chão durante o jogo de seu time na noite de segunda-feira contra o Colorado Rockies.

O incidente bizarro aconteceu na 7ª entrada no Coors Field de Denver, quando um torcedor correu para o campo externo e deu um grande abraço em Acuña.

Confira o vídeo… o abraçador não larga Acuña enquanto os seguranças correm até eles e tentam separá-los.

Eventualmente, os guardas tiram o cara de Acuña… mas Acuña ainda não está fora de perigo.

Outro torcedor corre até Acuña e esbarra nele, fazendo-o cair de bunda. Mais guardas respondem e afastam os dois homens turbulentos.

Quanto a Acuña… ele disse aos repórteres depois do jogo que estava bem, mas ficou um pouco assustado com a torcida, que queria tirar fotos com ele.

Entramos em contato com o Departamento de Polícia de Denver para ver se eles se envolveram… até agora, nenhuma resposta.