O destino incerto de Ezekiel Elliott na NFL: um acordo pós-semana 1 poderia salvar sua carreira?

Na muito tempo atrás, Ezequiel ElliotA reputação de como um dos principais running backs da NFL foi solidificada, mas relatórios recentes sugerem uma mudança radical nessa narrativa. Em meio ao fervor dos campos de treinamento, o experiente running back permanece sem equipe, uma situação que levantou as sobrancelhas em toda a liga.

De acordo com Mike Giardi do Boston Sports Journal, os potenciais pretendentes parecem estar abordando as perspectivas de Elliott com cautela, inclinando-se para um investimento “mínimo” em seus serviços. A situação chegou a um ponto em que as fontes de Giardi indicam que uma equipe pode até cogitar contratá-lo após a primeira semana, com o objetivo de contornar quaisquer compromissos contratuais.

Embora a única visita oficial de Elliott tenha sido ao patriotaso boato fora de temporada o conectou a uma série de times, incluindo o Buccaneers, Eagles, Bengals e Jets. No entanto, sua jornada foi marcada pela incerteza, decorrente de uma temporada abaixo da média em 2022, que o viu registrar uma baixa na carreira de 3,8 jardas por carregamento.

Tendo entrado em cena com o Buckeyes do estado de Ohio, Elliott chamou a atenção como um novato, acumulando impressionantes 1.631 jardas corridas. Suas proezas continuaram, atingindo o pico em sua terceira temporada com 1.434 jardas em 2018 e liderando a liga em jardas corridas por jogo em suas três temporadas iniciais.

Ele está procurando uma nova equipe

Embora sua única visita oficial tenha sido aos Patriots, vários times, incluindo Buccaneers, Eagles, Bengals e Jets, foram rumores de destinos em potencial durante o período de entressafra. Acontecimentos recentes sugerem que uma reunião com o vaqueiros permanece improvável, apesar da especulação inicial.

Os Patriots, possuindo um respeitável $ 17 milhões em cap space, são conhecidos por seu interesse em Elliott. No entanto, esse interesse vem com um limite financeiro claro que eles não estão dispostos a ultrapassar. Em meio a esse cenário, os Patriots parecem estar se posicionando como os favoritos, mas a situação indica que eles podem se ver apostando contra suas próprias expectativas.

Em uma liga onde abundam as incertezas, a jornada de Ezekiel Elliott do estrelato até este momento de avaliação continua sendo uma saga cativante. Os holofotes agora estão nas perspectivas que estão por vir, com os Patriots permanecendo como um dos jogadores em potencial nesta narrativa em evolução.