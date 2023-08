Não consegue executar o comando CHKDSK? Recebendo a mensagem de erro “O disco não tem espaço suficiente para substituir o ruim agrupamentos“? Este guia é para você.

Muitos usuários tentaram executar o comando CHKDSK para verificar seus discos rígidos. O comando ajuda a descobrir se há algum erro de arquivo do sistema no disco rígido. Se houver algum problema com o disco rígido, o comando o identifica e corrige. No entanto, se houver algum problema importante que o comando não consiga resolver, ele será exibido para você. Muitos usuários que tentaram usar o comando CHKDSK relataram que estão recebendo o O disco não tem espaço suficiente para substituir o ruim agrupamentos.

Se você não sabe da mensagem de erro, deve se preocupar, pois seus dados estão em risco. A mensagem sugere que a unidade de disco está fisicamente danificada em alguns clusters. Isso significa que o disco está fisicamente danificado em alguns locais específicos. Muitos usuários não conseguem entender esse problema, por isso estamos aqui com um guia para ajudá-lo a encontrar a solução. Listaremos a solução através da qual você pode resolver o problema sem complicações.

O que significa que o disco não tem espaço suficiente para substituir clusters defeituosos?

Os usuários que executaram o comando relataram que o CHKDSK não está funcionando e mostrando a mensagem de erro de substituição de clusters defeituosos. Isso ocorre porque o disco rígido pode não estar funcionando corretamente e não possui setores suficientes para substituir os defeituosos. Portanto, se você estiver enfrentando o problema, ele está ocorrendo devido a setores defeituosos.

No entanto, este é um problema sério para os usuários. Como há chances de que o problema possa causar falha no disco rígido. Portanto, se você estiver enfrentando o problema, deverá seguir as etapas listadas no título abaixo para resolvê-lo. Listaremos os métodos pelos quais você poderá corrigi-lo.

Corrigir disco que não tem espaço suficiente para substituir clusters defeituosos no Windows

Os usuários relataram que estão enfrentando problemas ao executar o comando CHKDSK. Isso está causando muitos problemas a eles. É por isso que listaremos as soluções que você precisa tentar se estiver recebendo a mensagem de erro: O disco não tem espaço suficiente para substituir clusters defeituosos. Listaremos as soluções pelas quais você poderá resolver o problema. Então, vamos começar.

Aguarde a conclusão do processo

Os usuários que experimentaram o CHKDSK deverão aguardar a conclusão do processo. Pois há chances de que o comando resolva o problema que está ocorrendo com o disco rígido. Portanto, seria ótimo para os usuários se esperassem até que o processo fosse executado completamente. Muitos usuários fecham a janela logo após ver a mensagem de erro. No entanto, o comando ainda está em execução e verificando os outros fatores para consertar o disco rígido, então espere até que o comando seja executado com sucesso.

Usando Vitória

Se o comando não conseguir resolver o problema, há chances de que o problema possa ser resolvido com o uso do Victoria Software. É um software pago que serve para corrigir problemas que ocorrem com o disco rígido e o SSD.

Você certamente pode experimentar este software se não estiver interessado em investir em seu disco rígido por enquanto. Muitos usuários tentaram isso e conseguiram corrigir o problema que estava ocorrendo com o disco rígido. Você também deve tentar fazer isso se o disco rígido contiver arquivos importantes e você não for investir nele novamente.

Faça backup dos arquivos

O problema dos clusters defeituosos é muito difícil de ser corrigido pelos usuários. Se o disco rígido estiver fisicamente danificado, em muitos casos você não conseguirá consertá-lo. Há muitos casos em que os usuários não conseguiram resolver o problema que estavam enfrentando com o disco rígido.

Portanto, será melhor para você fazer backup de todos os arquivos importantes no seu PC no momento. Estamos sugerindo isso porque há chances de o disco rígido ser corrompido a qualquer momento, por isso é bom que os usuários tomem medidas de precaução para salvar seus dados. Isso irá ajudá-los muito.

Substitua o disco rígido

Depois de fazer backup dos arquivos do disco rígido com problema de clusters defeituosos, agora é hora de substituí-lo. Se o disco rígido não estiver mais funcionando corretamente, você poderá substituí-lo por um novo e restaurar todos os arquivos de backup. Muitos usuários têm feito isso, pois já sabem que o disco rígido será corrompido nos próximos tempos. Portanto, será bom que você esteja preparado para as etapas.

Empacotando

CHKDSK é um comando básico usado por milhares de usuários para verificar seus discos rígidos. No entanto, muitos usuários receberam a mensagem de que o disco não tem espaço suficiente para substituir clusters defeituosos.

Assim, neste guia listamos o significado do problema que você está enfrentando e como você pode resolvê-lo. Esperamos que, com a ajuda deste guia, você consiga resolver o problema.

