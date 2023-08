O elogio irreal de Patrick Mahomes ao lendário quarterback, a melhor temporada da NFL

Patrick Mahomes está a caminho de se tornar um dos Todos os tempos da NFL grandes nomes, já que ele já venceu dois dos três Super Bowls que disputou até agora. Com apenas 27 anos, tudo indica que ele continuará subindo na hierarquia entre os melhores da história. Mas Patrick Mahomes ama sua história na NFL e respeita as lendas do passado. Em uma entrevista recente, ele elogiou ninguém menos que Miami Dolphins ter E Marina. Se você perguntar a qualquer outro zagueiro, todos provavelmente dirão o mesmo sobre Marino. Todos o consideram o quarterback mais talentoso da história da NFL, e Patrick Mahomes não é diferente. Ele apareceu recentemente no podcast de Travis Kelce para falar sobre o 9 vezes Pro Bowler.

Kelce perguntou a Mahomes qual zagueiro de fora de sua época mais o surpreendeu, Patrick não hesitou. Isso é o que ele disse sobre o Miami Dolphins‘ lendário quarterback: “É marinho. Se você olhar as estatísticas, cara, a primeira temporada dele [as a starter], 48 touchdowns naquela época? A melhor temporada de quarterback da história. Eu não me importo com o que alguém diz. Essa coisa é uma das temporadas mais especiais, e toda vez que eu estou montando e acabo quebrando esses recordes, é como ‘E Marina teve 170 touchdowns em três anos.’ E eu fico tipo, ‘O quê?’ Eu pensei que eles corriam a bola naquela época!”

Os recordes e estatísticas impressionantes de Dan Marino

Apesar de nunca ter ganho um Super Bowl, Dan Marino’s aparição em 1983 foi amplamente considerada como um verdadeiro prodígio do jogo. Durante seu primeiro ano, Dan Marino não começou a temporada de 1983 e ainda assim lançou 20 passes para touchdown. Isso foi apenas meia temporada, mas sua primeira temporada completa como titular do Miami Dolphins foi o ano ideal para ele. Ele alcançou Super Bowl XIX mas ele perdeu contra outro prodígio e o São Francisco 49ersalgum cara chamado Joe Montana. Mas Marino lançou impressionantes 48 passes para touchdown, o que continua sendo o recorde da primeira temporada completa de qualquer zagueiro como titular na história da NFL. Patrick Mahomes definitivamente reconhece a grandeza quando a vê.