O empresário de Justin Gaethje promete que Conor McGregor sairá em uma ambulância ‘direto para o hospital’ se essa luta acontecer

Justin Gaethje se consolidou como o contendor nº 1 na divisão dos leves com sua vitória por nocaute com chute na cabeça sobre Dustin Poirier, mas um desvio interessante se apresentou quando Conor McGregor injetou seu nome naquela conversa.

O ex-campeão de duas divisões do UFC está fora de ação há mais de dois anos enquanto se recupera de uma fratura na perna sofrida em sua última luta, mas raramente perde a chance de se recuperar, especialmente quando há uma luta importante acontecendo em sua categoria de peso . Por mais alto que McGregor tenha falado após o UFC 291, o empresário de longa data de Gaethje, Ali Abdelaziz, acredita que é mais sobre perseguir os holofotes do que realmente perseguir qualquer luta.

“Acho que Conor está cheio de merda”, disse Abdelaziz ao MMA Fighting. “Acho que ele não quer lutar contra o Justin. Ele nem é um lutador agora. Ele é um lutador aposentado. Ele é um troll aposentado com muito dinheiro. É isso. Ele bebe o dia todo, fuma maconha, usa drogas e pode fazer o que quiser, mas ele nem é lutador, mas quer falar sobre lutadores. Ele quer falar sobre verdadeiros assassinos. Conor McGregor não é um assassino. Ele quer falar sobre assassinos. Conor McGregor não é lutador, ele quer falar de lutadores. Conor McGregor não é um homem. Ele quer falar sobre os homens.

“Ele quer estar na conversa, mas, na realidade, ele não é como nenhum desses caras. Esses caras trabalham todos os dias. Eles treinam, eles se sacrificam, eles deixam suas famílias. O que ele faz, ele faz tudo errado e você quer estar na conversa. Ele sentiu falta. Ele sente falta dos holofotes e a única maneira de estar no centro das atenções para falar sobre esses gladiadores. Ele não é mais um gladiador. Ele é um cachorro velho e sujo. Isso é o que ele é.”

O comentário direcionado a McGregor estar “aposentado” decorre do superastro irlandês se retirando do programa antidoping do UFC, o que normalmente só acontece quando os lutadores deixam a organização ou encerram a carreira. McGregor não fez nenhum dos dois, mas não foi submetido a nenhum teste de drogas por mais de um ano.

Isso significa que McGregor deve passar por pelo menos seis meses de testes antidoping administrados pela Agência Antidoping dos Estados Unidos antes de poder competir novamente. Acrescente a isso, McGregor também passou uma temporada no The Ultimate Fighter treinando ao lado de Michael Chandler, que deveria construir uma eventual luta entre eles.

Ultimamente, McGregor tem falado muito mais sobre o possível confronto com Gaethje, mas Abdelaziz simplesmente não acredita nisso como um desafio legítimo.

“Esse é o cenário que vai acontecer: T-Mobile Arena, arena lotada, 20 mil pessoas. Justin Gaethje entra naquela jaula, Conor McGregor entra naquela jaula, Conor McGregor é brutalmente ferido, ferido, nocauteado”, disse Abdelaziz. “Acho que Justin Gaethje é famoso por punir as pessoas por desrespeitá-lo em uma luta. Como [Dan] Lauzon, como Michael Johnson, como [James] Vick, sabemos o que aconteceu com todas essas pessoas.

“Mas o cenário que vai acontecer, eu prometo a você, você verá uma ambulância indo direto para a jaula, levando Conor McGregor direto para o hospital.”

Do jeito que está, McGregor está tentando se recuperar de duas derrotas consecutivas para Poirier, que baixou seu recorde para 1-3 nas últimas quatro lutas.

Apesar da fanfarronice vinda de McGregor nas redes sociais, Abdelaziz não está levando nada a sério até receber uma oferta real do UFC e então vai levar em consideração.

“Se é isso que ele quer, e alguém está disposto a assinar um cheque e Trevor Wittman me dá luz verde, e o UFC quer, talvez”, disse Abdelaziz. “Mas acredito que Justin Gaethje não precisa de Conor McGregor. Acredito que Justin Gaethje sua próxima luta será pelo ouro do UFC. Ele mereceu. Acho que ele e Islam Makhachev vai ser uma das maiores lutas do ano. Eu realmente acredito. Eu acho que é uma história construída nele. Ambos os meus clientes amam os dois caras, ambos grandes homens, ambos os caras têm muita honra e é disso que se trata neste esporte.

“Mas se você quiser ir e alguém realmente se machucar, assine o contrato. Ele não quer lutar contra Justin Gaethje. Ele só luta contra quem vem de derrotas. Ele só luta contra pessoas que acha que pode vencer. Ele pensou que poderia derrotar Dustin Poirier. Você vê o que Dustin Poirier fez com ele e você viu, respeitosamente, o que Justin Gaethje fez com Dustin Poirier. Eu estou te dizendo, Justin Gaethje não vai simplesmente ir lá e nocauteá-lo com um soco. Ele vai brutalizá-lo. Você nunca mais verá Conor McGregor.”