O ex-campeão do Super Bowl Bashaud Breeland enfrenta acusações de posse de carro roubado, arma de fogo e drogas

A antigo Super Bowl campeão se viu em apuros quando Charlotte testemunhou sua prisão na terça-feira, provocando acusações de posse de um carro roubado, arma de fogo e substâncias ilícitas.

Bashaud Breeland, um nome familiar nos círculos da NFL aos 31 anos, caiu do lado errado da lei. O relatório policial descreve a descoberta de Breeland na posse de um Mercedes-Benz SUV roubado, impressionantes 62 gramas de cogumelos suspeitos de serem ilegais, uma carga de mais de cinco libras de maconha e uma coleção de oito armas de fogo, incluindo registros notáveis ​​como dois AR- 15 e dois AK-47. A história de Breeland inclui sua passagem como Kansas City Chiefs cornerback durante sua corrida triunfante no Super Bowl em 2020.

Essa história se desenrolou durante uma parada de trânsito de rotina no Circle K ao longo da North Graham Street, adjacente à Interestadual 277, quando os policiais do Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg se depararam com o esconderijo de drogas e bens roubados.

Avaliadas em mais de $ 3.000, as armas de fogo acumuladas por si só transmitiam a gravidade da situação. Além disso, a maconha custava US$ 5.000, enquanto os supostos cogumelos ilícitos pesavam US$ 2.000.

Ele foi liberado após pagamento de fiança

A passagem de Breeland atrás das grades começou pouco depois das 2h da terça-feira, conforme indicado pelo site do Gabinete do Xerife do Condado de Mecklenburg. No entanto, surpreendentemente, ele garantiu sua libertação apenas duas horas e meia depois, após o pagamento de uma fiança no valor de $ 30.000.

Os registros do xerife de Mecklenburg apontam o endereço de Breeland em Charlotte, um lugar que tem significado para ele. Tendo passado oito temporadas na NFL, o ex-aluno de Clemson expressou seu desejo de encontrar redenção com os Panthers depois que seu contrato de três anos e US $ 24 milhões em 2018 com o Carolina Panthers fracassou, devido a uma falha física devido a uma infecção no pé.

Refletindo sobre sua carreira turbulenta, Breeland mencionou abertamente: “Perdi um contrato com eles durante um período difícil de minha carreira, e é em casa. Portanto, serão muitos obstáculos que eu pularia apenas jogando por aquele. equipe.”

A partir de agora, Breeland permanece sem contrato desde sua última aparição com o Minnesota Vikings em 2021. Sua jornada no futebol começou na Clemson University antes que o Washington Football Team o convocasse na quarta rodada do draft de 2014 da NFL.