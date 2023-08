EUno final de julho, David Gruschex-integrante do NÓS militar, causou comoção global quando testemunhou perante o Congresso dos Estados Unidos. Durante seu depoimento, ele revelou uma série de revelações surpreendentes, incluindo a confirmação da existência de vida alienígena, a presença de restos biológicos extraterrestres na Terra e a posse de espaçonaves alienígenas.

No entanto, mais informações sobre grushO passado de ‘s veio à tona recentemente. O Intercepted informou que, além de seu envolvimento com a Agência Nacional de Inteligência Geoespacial do Pentágono e a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, grush enfrentou lutas significativas com o álcool e fez declarações preocupantes que sugeriam a possibilidade de suicídio.

Esta informação surgiu depois que The Intercepted obteve acesso a dois relatórios policiais, que revelaram que esses problemas levaram a grushinternação em uma clínica psiquiátrica em 1º de outubro de 2018.

Além disso, em 2014, ele se envolveu em outro incidente contencioso e foi descrito como um indivíduo propenso à violência. Este incidente aparentemente resultou de suas experiências com transtorno de estresse pós-traumático resultante de seu tempo em uma zona de guerra.

Problemas com álcool

é dito que grush às vezes recorria ao álcool e exibia comportamentos perturbadores, tornando-se às vezes agressivos.

“Acho que é como qualquer grupo insular: uma vez que você entra, eles geralmente protegem os seus”, disse um ex-colega dele ao The Intercepted.

Apesar dessas revelações, grush foi o único indivíduo entre os três que testemunhou perante o Congresso para discutir abertamente a vida extraterrestre.

Os outros dois ex-oficiais da Marinha dos EUA mencionaram testemunhar eventos incomuns, mas evitaram abordar explicitamente qualquer coisa relacionada a alienígenas, como grush feito.