O ex-treinador de Michael Oher pede que ele ‘resolva isso’ com a família Tuohy

Fvermes NFL jogador de linha ofensiva Michael Ohertema do filme de 2009 O lado cegoestá acusando Sean e Leigh Anne Tuohy de enganá-lo fazendo-o pensar que foi adotado por eles para ganhar dinheiro às suas custas. Hugh Freezeque treinou o jogador de futebol seja senhoritaponderou sobre a situação.

Freeze, 53, conversou com Anunciante de Montgomery na quinta-feira e lamentou como a história está se desenrolando. Ele acredita que a família Tuohy estaria pronta para seguir em frente se Oher lhes pedisse para “resolver isso”.

“Escute, eu amo Michael Oher. Ele é como parte da nossa família”, disse Freeze na quinta-feira. “E eu amo os Tuohys. Acho que é triste e certamente não pretendo entender todos os meandros da adoção, conservatório, tudo isso. Mas sei o que testemunhei e testemunhei uma família que aceitou totalmente um jovem. E eu acho que sem isso, não há história. …

“Eu sei disso, se Michael Oher ligasse para Sean agora e dissesse: ‘Vamos resolver isso’, Sean e Leigh Anne estariam lá com pressa para abraçar seu pescoço e dizer que ele é amado. Espero que ele sinta isso. E , certamente, não pretendo – até que você se coloque no lugar das pessoas, não pretendo ter todas as respostas para nada.”

Freeze renunciou ao cargo de técnico de futebol em Ole Miss em 2017, depois que foi descoberto que ele fez pelo menos uma dúzia de ligações para serviços de acompanhantes com o telefone celular fornecido a ele pela universidade.

Hugh Freeze elogia a família Tuohy

Além disso, Freeze foi citado por várias infrações no processo de recrutamento, o que levou Ole Miss a ser suspenso do cargo. NCAA playoffs por dois anos.

Durante sua entrevista na quinta-feira, Freeze elogiou os Tuohys por acolher Oher, dizendo que muitas pessoas só falam em fazer boas ações.

“Aconteça o que acontecer, é claro”, disse Freeze. “Eu acho que os fatos vão aparecer. Mas, você sabe, eu amo os dois lados disso. Sean e Leigh Anne Tuohy fizeram algo que a maioria das famílias – muitos de nós falam sobre fazer coisas, eles realmente calçam os sapatos e puxam o botas para cima e entrou na arena e fez alguma coisa. Eu acho isso admirável.

Oher, 37, “pegando o lado cego” da família Tuohy com um processo legal alegando que eles o usaram apenas para enriquecer por meio de sua história de vida dividiu a nação em dois campos.

Por que Michael Oher está tão bravo?

O antigo NFL jogador também afirma que a família o enganou fazendo-o pensar que o adotaram, embora nunca tenha havido um processo formal, pois ele já era maior de idade.

Alguns usuários de mídia social acreditam nele e outros estão do lado dos Tuohys, dizendo que sem eles ele nunca teria chegado à NFL.

Outros, entretanto, acusam os Tuohys de serem oportunistas, embora Sean tenha testemunhado que eles nunca “ganharam uma fortuna” com o filme e que os lucros foram divididos igualmente entre os membros da família, incluindo o próprio Oher ($ 14.000 cada).

Depois que os Tuohy ajudaram Oher a entrar na faculdade, o atacante foi convocado para jogar na NFL. O lado cego ganho Sandra Bullock um Oscar de melhor atriz.