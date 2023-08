O filho de Drake, Adonis, não consegue parar de cantar ‘Rich Flex’ depois de participar da turnê

Drake filho de Adônis está definitivamente dando à turnê “It’s All a Blur” do pai uma classificação de 5 estrelas – depois de assistir a um show na semana passada, ele tem uma faixa tocando em sua cabeça e saindo de sua boca … constantemente !!!

Como prova, Drake compartilhou um par de vídeos na quinta-feira em que Adonis não conseguia parar de dizer “21, você pode fazer algo por mim?” Essa é a linha de abertura de “Rich Flex”, a faixa principal de Drake e 21 selvagens do álbum “Her Loss”.

Adônis estava presente para a parada da turnê de Drake em Inglewood em 12 de agosto e deu apoio a seu pai antes do show com um cartão feito à mão que dizia: “Pai, espero que você tenha um ótimo show”.

O resultado final é Adonis pulando para cima e para baixo no sofá, ainda gritando a letra de “Rich Flex” e Drake acrescentou a legenda: “Comes to one drake show…”