O FIM do Programa Vale Gás? Entenda as mudanças após o corte de verbas

Com o recente anúncio do corte de verbas do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para o programa Vale Gás, surgem preocupações sobre possíveis interrupções nos pagamentos e impactos na vida das famílias beneficiadas. Neste artigo, discutiremos as mudanças decorrentes desse corte de verbas, bem como as datas de pagamento do benefício e como consultar o valor a ser recebido.

O Corte de Verbas e suas Consequências

O MDS confirmou o bloqueio de R$ 144 milhões destinados ao Vale Gás como parte do ajuste de gastos do Governo Federal para este ano. Esse bloqueio faz parte de um contingenciamento de R$ 1,5 bilhão que afeta 10 pastas do governo, sendo Saúde e Educação as mais afetadas. No entanto, o MDS esclareceu que o pagamento do Vale Gás não será interrompido, e a despesa será executada somente em dezembro.

Caso o desbloqueio do Orçamento Federal seja insuficiente, o MDS se comprometeu a fazer um remanejamento de recursos de outras ações discricionárias para garantir o pagamento do benefício. Essa medida é uma diretriz do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca garantir que os recursos federais cheguem às famílias que mais precisam.

O Programa Vale Gás e seu Funcionamento

O Vale Gás é um programa de auxílio que funciona em conjunto com o Bolsa Família. Ele é pago a cada dois meses, no valor de um botijão de gás. Em junho, foi realizado o último pagamento do benefício, no valor de R$ 119 para 5,62 milhões de famílias, totalizando um repasse de R$ 613 milhões.

Novo Calendário do Vale Gás

O novo calendário de pagamento do Vale Gás já está disponível. Os depósitos começarão a ser feitos no dia 18 de agosto e seguirão até o dia 31 do mesmo mês. Os grupos de beneficiários que recebem nas segundas-feiras terão o pagamento antecipado para o sábado anterior, ou seja, nos dias 19 e 26 de agosto.

Confira as datas completas do pagamento do Vale Gás em agosto:

18 de agosto: depósito para inscritos com NIS final 1;

21 de agosto: depósito para inscritos com NIS final 2;

22 de agosto: depósito para inscritos com NIS final 3;

23 de agosto: depósito para inscritos com NIS final 4;

24 de agosto: depósito para inscritos com NIS final 5;

25 de agosto: depósito para inscritos com NIS final 6;

28 de agosto: depósito para inscritos com NIS final 7;

29 de agosto: depósito para inscritos com NIS final 8;

30 de agosto: depósito para inscritos com NIS final 9;

31 de agosto: depósito para inscritos com NIS final 0.



Você também pode gostar:

Consulta do Valor do Vale Gás

Para saber o valor a ser recebido no próximo pagamento do Vale Gás, não é necessário esperar até a data de depósito. A partir do dia 10 de agosto, o Ministério do Desenvolvimento Social começará a liberar a consulta do benefício. Essa consulta pode ser feita através de diferentes plataformas, como:

Além disso, as famílias também podem tirar dúvidas sobre o pagamento do auxílio gás ligando para os números 111 (Central Caixa), 0800 726 0207 (Caixa Cidadão) ou 121 (Central MDS).

O Futuro do Programa Vale Gás

É importante ressaltar que o bloqueio de verbas do programa Vale Gás é temporário e está sujeito a desbloqueio caso seja aprovado em definitivo no Congresso o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo. Esse novo arcabouço fiscal tem como objetivo substituir as regras do teto de gastos, aprovadas em 2016 durante o governo de Michel Temer.

O governo está empenhado em garantir a continuidade do programa Vale Gás e em assegurar que as famílias mais vulneráveis tenham acesso a esse benefício tão importante. A expectativa é que, com a aprovação do novo arcabouço fiscal, a verba destinada ao programa seja regularizada e os repasses sejam retomados normalmente.

Ademais, o corte de verbas do programa Vale Gás trouxe preocupações sobre sua continuidade e seus impactos nas famílias beneficiadas. No entanto, o Ministério do Desenvolvimento Social esclareceu que o pagamento do benefício não será interrompido e que os recursos para o Vale Gás estão garantidos até dezembro.

Além disso, o novo calendário de pagamento já foi divulgado, permitindo que as famílias consultem o valor a ser recebido. É importante acompanhar as informações fornecidas pelo MDS e estar atento às possíveis mudanças futuras no programa.