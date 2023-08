O francês Ben Yedder, capitão do Monaco e ex-jogador do Sevilla, é acusado de estupro

Ffutebolista internacional francês Wissam Ben Yeddercapitão do Monaco e ex-jogador do Sevilla, foi acusado de estupro, tentativa de estupro e agressão sexual por um tribunal da cidade francesa de Nice.

Ben Yedder32, foi detido sob custódia para julgamento e o tribunal fixou a fiança em 900.000 euros.

A notícia veio do jornal local Nice Matin, citando fontes da promotoria de Nice. Seu irmão mais novo, de 25 anos, também foi acusado das mesmas acusações.

Ben Yedderque jogou para Sevilha entre 2016 e 2019, e seu irmão foram acusados ​​por duas mulheres de 19 e 20 anos de forçá-las a praticar certos atos sexuais na noite de 10 de julho em Beausoleil, uma pequena cidade francesa próxima a Mônaco.

Com 19 gols marcados na última temporada, o futebolista francês foi um dos artilheiros do campeonato francês e já jogou 19 vezes pela seleção de seu país.

Quando as alegações foram reveladas em meados de julho, Mônaco emitiu um comunicado dizendo que estava ciente dos relatórios sobre o jogador e que, como o caso estava “sujeito a processos judiciais”, eles não puderam fazer um comentário oficial.

O que acontece a seguir continua a ser visto, mas com MônacoCom a campanha da Ligue 1 marcada para começar no domingo, o time ficará sem o atacante.