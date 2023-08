O futuro de Michael Gallup com os Cowboys é incerto enquanto os rumores comerciais aumentam

Tele Dallas Cowboys estão se preparando para a próxima temporada com expectativas crescentes. Depois de terminar o ano passado com um recorde de 12-5, a sequência dos playoffs foi interrompida por uma derrota para o São Francisco 49ers. À medida que 2023 se desenrola, tanto os Cowboys quanto seus fãs entusiasmados esperam voltar às discussões do Super Bowl.

A equipe possui uma constelação de estrelas no ataque e na defesa. No entanto, uma reviravolta surpreendente pode levá-los a se separar de um de seus wide receivers iniciais, mesmo antes do início da temporada.

Amplo receptor Michael Gallup surge como um potencial candidato comercial para o Dallas Cowboys. De acordo com Suporte Matt do Bleacher Report, Michael Gallup pode ser o estranho em Dallas:

“Apesar de acumular quase 2.500 jardas e 13 touchdowns em seus primeiros três anos na liga, as duas últimas temporadas de Michael Gallup foram marcadas pela frustração. -445 em 2021 e 424 em 2022.”

Gallup pode ser negociado antes do início da temporada

Os Cowboys reforçaram sua escalação ao adquirir Brandin Cozinheiros durante a entressafra, o que lança dúvidas sobre o futuro do Gallup com a equipe. Patrik Walker, do site da equipe, apontou o surgimento do wide receiver Jalen Tolbert, do segundo ano, durante o campo de treinamento, obscurecendo ainda mais a posição do Gallup.

Com duas opções adicionais agora disponíveis para dar suporte Cee Dee Lamb, o papel da Gallup parece ainda mais dispensável. Embora seu contrato se estenda até 2026 e inclua uma possível saída após esta temporada, seu valor de mercado aumenta.

Embora o desempenho recente de Gallup tenha diminuído em relação às conquistas anteriores de sua carreira, e a ascensão de Jalen Tolbert seja evidente nesta pré-temporada, considerar uma mudança como essa pode parecer um retrocesso para um ataque que visa causar um impacto maior em 2023.

Com Gallup de boa saúde, os Cowboys possuem um dos grupos de wide receivers mais formidáveis ​​da liga. Perturbar esse equilíbrio pode ser uma abordagem questionável para a construção de escalações.