O futuro de Mike Evans com o Tampa Bay Buccaneers parece mais claro

Tele Tampa Bay Buccaneers vai parecer muito diferente nesta temporada seguinte de Tom Brady aposentadoria e liberação de Leonardo Fournette.

No entanto, um nome que tem sido uma constante para a franquia desde que foi elaborado é o wide receiver. Mike Evans.

Isso não vai mudar nesta temporada, embora com o jogador de 29 anos entrando no último ano de seu contrato, surgiram dúvidas sobre se ele fará parte dos Bucs nos próximos anos.

Bucaneiros querem manter Evans

Com o início da temporada regular da NFL de 2023 chegando, Buccaneers GM Jason Licht afirmou que deseja que Evans permaneça com a equipe no futuro próximo.

“Não consigo ver Mike jogando em nenhum outro lugar. Espero e acho que podemos descobrir algo para que ele possa se aposentar como Buc. Queremos que Mike fique aqui por muito tempo”, disse Licht conforme relatado por Dan Pompei, do Atlético.

A notícia provavelmente será música para os ouvidos dos fãs dos Buccaneers, com relatos sugerindo que as duas partes estão conversando sobre um novo acordo.

Evans tem sido uma figura-chave para a franquia desde que foi selecionado em sétimo lugar no Texas A&M em 2014.

Desde então, o wide receiver terminou com campanhas de 1.000 jardas em cada uma de suas nove temporadas na NFL. Ele também fez o Pro-Bowl quatro vezes.

No ano passado, ele terminou com 77 recepções para 1.124 jardas e seis touchdowns.

As coisas vão parecer diferentes nesta temporada, já que no ano passado Evans recebeu passes de Brady, que muitos consideram o maior zagueiro de todos os tempos.

Nesta temporada, a equipe vai começar uma das Baker Mayfield ou Kyle Trask, embora uma decisão final ainda não tenha sido tomada.