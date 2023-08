O irmão de Miley Cyrus, Trace Cyrus, é criticado por explodir apenas modelos de fãs

Miley Cyrus irmão, Rastrear Ciro está sendo destruído por comentários duros sobre mulheres que trabalham no OnlyFans – ele acha que elas estão matando suas chances de acabar com um cara legal.

O guitarrista e vocalista do Metro Station lançou seu discurso anti-OnlyFans na quarta-feira, dizendo que as mulheres que ganham dinheiro no site “perderam a chance de um dia se estabelecerem com um cara legal com moral”.