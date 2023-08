O jogador de golfe da PGA, Erik Compton, é preso após suposto incidente de violência doméstica

Jogador de golfeErik Compton foi preso sob acusações de crime e contravenção após supostamente estar envolvido em um incidente de violência doméstica com sua esposa.

De acordo com Local10.com, que citou o relatório de prisão do Departamento de Polícia de Miami-Day, Compton e sua esposa estavam discutindo sobre “problemas de relacionamento” em sua casa no sudoeste do condado de Miami-Dade.

O relatório afirma que quando ComptonA esposa de Jack pegou o telefone para tentar filmar o incidente, o jogador de golfe arrancou-o de sua mão e jogou-o na piscina. Ele então teria agarrado sua esposa pelo ombro e jogado na parede.

Sua esposa sofreu pequenos hematomas no braço antes de sair para a casa de um amigo e chamar a polícia.

A polícia prendeu Compton sob a acusação de roubo à mão armada, que é um crime de segundo grau, e uma acusação de contravenção por bateria. Ele invocou seu direito a um advogado e se recusou a comentar a situação.

O relatório acrescenta que Compton foi levado sob custódia no Centro Correcional Turner Guilford Knight, em Miami, e posteriormente libertado sob fiança.

Compton e sua carreira no golfe

Compton jogou no Copa Palmer e Copa Walker de 2001 equipes. O nativo de Miami participou de 168 eventos do PGA Tourfazendo 94 cortes, mas não conseguindo vencer nenhum torneio até o momento.

Seu melhor resultado veio em 2014, quando terminou empatado em segundo lugar com Rickie Fowler no US Open. Os dois terminaram oito tacadas atrás do vencedor Martin Kaymer.

Até agora ele participou de dois eventos do PGS este ano. Ele terminou empatado em 29º lugar no Campeonato Corales Puntacana e empatou em 63º lugar no Desafio Charles Schwab.

Ele obteve mais sucesso no Korn Ferry Tour e Tour Canadensevencendo quatro eventos combinados