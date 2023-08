O jogador do LA Lakers com quem Austin Reaves aprendeu mais… e não é LeBron James ou Anthony Davis

Tele Los Angeles Lakers tiveram alguns dos maiores nomes da NBA ao longo dos anos, mas a estrela em ascensão Austin Reaves revelou que o jogador com maior influência sobre ele não era um dos nomes que você poderia esperar.

Reaves‘ está em alta após fechar contrato de quatro anos no valor de 54 milhões de dólares, devido às suas atuações em 2022/23, principalmente nos playoffs.

O talento de 25 anos foi questionado sobre qual de seus companheiros de equipe O foi o que mais o ensinou desde que se juntou à franquia.

“No primeiro ano, ele ficou aqui apenas meio ano, mas Rajon Rondo era alguém para quem eu fazia um bilhão de perguntas por dia”, Reaves respondeu, aparecendo no Full Send Podcast.

“Ele é um cara de QI e Frank Vogel me disse, quando assinei meu contrato e ele me mandou de volta no avião, para estar onde ele estava e fazer perguntas.

“Ele provavelmente me ensinou mais. A quantidade de tempo que estive com ele.

“Se estivéssemos sem praticar por 45 minutos, eu faria de 20 a 30 perguntas a ele.”

A carreira de Rajon Rondo

armador Rajon Rondo foi só com o Lakers durante dois anos, coincidindo com Reaves por apenas alguns meses.

No momento, ele está sem time e não está na lista de nenhum time da NBA depois de deixar o Cleavland Cavaliers em 2022.

Antes de, Rondó era mais conhecido por sua passagem de nove anos com o celtas de Bostononde se tornou quatro vezes All-Star da NBA.

Foi também onde ele ganhou seu primeiro campeonato da NBA em 2008, antes de somar outro 12 anos depois com o Lakers.