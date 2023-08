O jogo de pré-temporada Dolphins-Jaguars termina cedo após a lesão de Daewood Davis

Sconfronto de pré-temporada de sábado entre o Golfinhos e a Jaguares sofreu uma reviravolta grave durante o quarto período, quando Miamireceptor amplo, Daewood Davis, sofreu uma lesão significativa.

O incidente ocorreu após uma colisão entre capacetes Davis e Jaguares‘ Zagueiro Dequan Jackson. Tentando pegar um passe de James Blackman, Davis estava recebendo um golpe poderoso de Jackson, que foi posteriormente sinalizado por violência desnecessária.

A intensidade do golpe deixou Davis imóvel, provocando preocupação imediata. Jogadores e treinadores de ambos os times se amontoaram ansiosamente enquanto profissionais médicos corriam para ajudar Davis. Na tentativa de garantir sua segurança, eles imobilizaram Davis e o acompanhou para fora do campo em uma maca.

A gravidade do incidente motivou o técnico dos Dolphins Mike McDaniel e o técnico do Jaguars, Doug Pederson, para consultar os dirigentes do meio-campo. Participaram da deliberação Brandon McManus dos Jaguars e Brandon McManus dos Dolphins Christian Wilkins, os representantes dos jogadores da NFLPA para seus respectivos times. Juntos, eles decidiram encerrar o jogo prematuramente faltando 8:32 para o fim do relógio. O Jaguares estavam liderando por 31-18 neste momento.

Pederson e McDaniel decidiram mutuamente cancelar o jogo naquele momento

Mais tarde, o Golfinhos trouxe algum alívio ao revelar que Davis estava consciente e exibia movimentos em seus membros. Para um exame completo, ele foi transferido para o Centro Médico Batista em Jacksonville.

Um produto de Oeste de Kentucky, Davis, de 24 anos, juntou-se aos Dolphins como um agente livre não contratado. Sua impressionante passagem pelo futebol universitário lhe rendeu uma vaga no Conferência-EUA Equipe com Menção Honrosa em 2022.

Este incidente marca a segunda vez que um jogo da pré-temporada foi interrompido prematuramente este ano devido a lesões graves. Em um evento semelhante na semana passada, o cornerback do Patriots Isaías Bolden se machucou durante uma partida contra o Empacotadores. Felizmente, Bolden já recebeu alta do hospital e se reuniu com sua equipe.