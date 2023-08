O jogo joga para trás fã de sutiã jogado no palco, o movimento anti-Drake

Reproduzir conteúdo de vídeo



O jogo é o anti-Drake … pelo menos quando se trata de colecionar sutiãs de mulheres bem dotadas em seus shows.

O rapper estava no meio de uma apresentação de OC quando uma mulher na multidão jogou um sutiã vermelho muito grande no palco, e ele interrompeu o show para deixar claro … ele não é Drake, então, por favor, guarde sua lingerie para você!

Confira o vídeo … The Game diz aos fãs no Anfiteatro Garden Grove que quem jogou o sutiã no palco não vai ter sua vida mudada como a fã de Drake que agora está recebendo ofertas de modelagem.

Claro, The Game está fazendo referência ao fenômeno recente nos shows de Drake, onde as mulheres continuam bombardeando o palco com seus sutiãs, muito para diversão de Drake.