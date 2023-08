O linebacker dos Eagles considerou uma nova carreira como encanador antes de Philly contratá-lo

Fnossos anos atrás, Myles Jack assinou uma extensão de contrato de $ 57 milhões com o Jacksonville Jaguars. O linebacker estava pronto para vagar no coração de Jacksonville‘s defesa nos próximos anos, mas a franquia que o convocou optou por seguir em frente em 2022, liberando-o de seu contrato com um ano restante.

Jack se juntou ao Pittsburgh Steelers ano passado e fez 104 tackles no total em 2022, mas o ladrões deixá-lo ir em março – e Jack revelou que até o Philadelphia Eagles ligou no início deste mês, ele estava pensando em deixar o NFL inteiramente.

A mentalidade única de Jack

Jacka 36ª seleção geral do Draft da NFL de 2016contado o atléticode Zach Berman que ele “não podia ficar em casa” esperando por ofertas após sua saída do Pittsburgh. O antigo UCLA Brown considerando ativamente ser treinado como eletricista ou encanador – o que teria encerrado a carreira do jovem de 27 anos. NFL carreira.

“Tive a sorte de ganhar muito dinheiro. Poderia me aposentar e ficar em casa… (mas) quero ser inovador”, disse Jack. “Se um apocalipse zumbi vier, quero ser capaz de construir algo.”

Mas em 6 de agosto, Jack teve que adiar qualquer plano de escola de comércio ao assinar um contrato de um ano com a águiasque imediatamente o colocou para trabalhar com primeiro time repetições na prática.

De ficar sem time… para se juntar aos campeões da NFC

Jack só jogou na pós-temporada uma vez durante seus sete anos NFL carreira, perdendo o Jogo do Campeonato AFC 2018 enquanto membro do jaguares. Mas ele provavelmente terá outra chance no Super Bowl nesta temporada com Filadélfiauma equipe que muitos esperam representar a NFC novamente em Super Bowl LVIII.

É uma grande reviravolta na sorte de Jack, que disse à mídia que trouxe pouca bagagem para sua visita aos Eagles. Jack disse que levou apenas roupas íntimas, calças de moletom, meias e uma Bíblia com ele quando o time o levou para fora. Agora, ele está prestes a ser titular quando o Philadelphia abrir a temporada de 2023 contra o Patriotas da Nova Inglaterra no Gillette Stadium.