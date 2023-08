O lugar de Phil Mickelson no Hall da Fama do Golfe foi contestado por Brandel Chamblee por causa de ‘danos irreparáveis’

GO Hall da Fama de olf poderia sofrer uma mudança significativa se o ex-comentarista profissional se tornasse, Brandel Chamblee, tem seu jeito. Chamblee expressou publicamente que Phil MickelsonAs ações de Mickelson causaram “danos irreparáveis ​​ao jogo”, criando um forte argumento para a remoção de Mickelson do Hall da Fama devido à sua associação com o clube apoiado pelos sauditas. VIDA Golfe e a posterior fusão com a Circuito PGA.

Em entrevista com Golf.com, Chamblee, conhecido por seus comentários sinceros, não mediu palavras. “Acho que ele não tem nada a ver com estar no Hall da Fama. Ele causou danos irreparáveis ​​ao jogo”, afirmou Chamblee sem rodeios. Referindo-se às consequências potenciais do empreendimento LIV Golf, Chamblee acrescentou: “E se o aspecto filantrópico do Tour morrer, a autópsia deve indicar LIV. Deve indicar Phil.”

Mickelson, seis vezes campeão principal e indicado para o Hall da Fama do Golfe Mundial em 2012, chamou a atenção quando ingressou no LIV Golf, apoiado pela Arábia Saudita, no ano anterior, por uma quantia impressionante de US $ 200 milhões. O choque sísmico foi amplificado quando o LIV Golf anunciou posteriormente uma fusão com o PGA Tour, criando efetivamente um circuito paralelo.

Chamblee detém Mickelson responsável pela perturbação causada por sua mudança. Ele enfatizou que a escolha de Mickelson foi fundamental para desencadear a turbulência e o subsequente dilema enfrentado pelo PGA Tour.

“Phil era o único que poderia realmente fazer a diferença. Ele era o único. E não era motivado por pensamentos altruístas. Ele era movido e motivado pela ganância e isso inclinou o jogo nessa direção”, opinou Chamblee.

Mickelson esteve em maus lençóis recentemente

Abordando a fusão proposta, a reação de Mickelson nas mídias sociais foi um sucinto “Dia incrível hoje”. Em sua capacidade atual como capitão do esquadrão HyFlyers GC do LIV, Mickelson continua sendo uma figura visível para o circuito rebelde, com uma equipe composta por Cameron Tringale, James Piot e Brendan Steele.

Em meio à controvérsia em torno da afiliação de Mickelson com o LIV Golf, ele conseguiu terminar em 10º lugar no recente evento do LIV em Bedminster, Nova Jersey.

No entanto, sua semana foi marcada por alegações do jogador Billy Waltersque afirmou em um próximo livro que Mickelson colocou mais de $ 1 bilhão em apostas nas últimas três décadas, incluindo uma proposta de aposta de $ 400.000 para a Copa Ryder de 2012.

Mickelson negou veementemente essas alegações, afirmando: “Nunca apostei na Ryder Cup. Embora seja sabido que sempre gosto de uma aposta amigável no campo, nunca prejudicaria a integridade do jogo.” À medida que a controvérsia aumenta e as críticas de Chamblee ecoam, a comunidade do golfe permanece dividida sobre as ramificações das escolhas de Mickelson.