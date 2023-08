O lutador da NWA Jack Cartwheel pousa desajeitadamente no pescoço durante a partida

TMZSports. com

Um lutador profissional caiu desajeitadamente no pescoço durante uma luta neste fim de semana – e para piorar a situação, continuou sendo espancado na mesma área.

O nome artístico do atleta é Jack Cartwheel, e ele estava competindo no evento NWA 75 da National Wrestling Alliances em St. Louis no domingo… onde ele estava lutando Colby Corino para o Campeonato Mundial Júnior de Pesos Pesados ​​da promoção.