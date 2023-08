O massacre da serra elétrica continua travando: 15 maneiras de consertar

Você também é fã do jogo The Texas Chain Saw Massacre e fica frustrado com os travamentos constantes? Você não está sozinho! Muitos jogadores encontraram O Massacre da Serra Elétrica no Texas problemas e estamos aqui para ajudá-lo a voltar à ação arrepiante sem interrupções. Neste guia, exploraremos as razões por trás do travamento do The Texas Chain Saw Massacre e forneceremos soluções passo a passo para acabar com essas falhas irritantes de uma vez por todas.

Por que o Massacre da Serra Elétrica está travando?

A emoção de The Texas Chain Saw Massacre pode rapidamente se transformar em decepção quando o jogo trava inesperadamente. Mas não tema, pois entender as causas dessas falhas é o primeiro passo para encontrar uma solução. Alguns motivos comuns para as falhas incluem:

Existem alguns arquivos de jogo corrompidos instalados em seu sistema.

Seu sistema não atende aos requisitos mínimos para executar The Texas Chain Saw Massacre.

O firewall ou antivírus do Windows está causando problemas na execução dos serviços em segundo plano do jogo.

Você está usando a versão desatualizada dos drivers gráficos.

Você não atualiza seu Windows há muito tempo.

Sua conexão com a Internet pode não estar estável.

Bater Texas Chain Saw Massacre? Faça essas pré-verificações ✅

Requisitos Mínimos do Sistema:

SO: Windows 10

Windows 10 Processador: Intel Core i5 6ª geração ou AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5 6ª geração ou AMD Ryzen 5 1600 Memória: 8 GB RAM

8 GB RAM Gráficos: Nvidia Geforce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

Nvidia Geforce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 Armazenar: 30 GB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados: SO: Windows 11

Windows 11 Processador: Intel Core i7 10ª geração ou AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 10ª geração ou AMD Ryzen 5 5600X Memória: 16 GB RAM

16 GB RAM Gráficos: Nvidia Geforce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6700 XT

Nvidia Geforce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6700 XT Armazenar: 50 GB de espaço disponível

Verifique a conexão com a Internet: O problema de The Texas Chain Saw Massacre continua travando também pode ocorrer se você não estiver conectado com uma conexão de internet estável. Caso contrário, eles provavelmente enfrentarão vários problemas. Você pode verificar este guia para saber como verificar a velocidade da Internet. Você também pode verificar este guia se sua velocidade for baixa e você quiser aumentá-la.

Desative o Firewall do Windows: O Firewall do Windows também pode ser o motivo pelo qual você está enfrentando o problema de travamento contínuo do The Texas Chain Saw Massacre. Ele bloqueia as respostas suspeitas recebidas do final do aplicativo. Você pode seguir este guia para aprender como desabilitar o Firewall do Windows.

Mantenha seu Windows atualizado: Se você estiver tentando usar The Texas Chain Saw Massacre para jogar, use a versão mais recente do Windows. Muitos usuários enfrentaram o problema porque não estavam usando o Windows mais recente.

Verifique as atualizações do aplicativo: Os usuários que enfrentam o problema devem garantir que estão usando a versão mais recente do The Texas Chain Saw Massacre. Caso contrário, é provável que você continue enfrentando vários problemas. Será bom para você verificar as atualizações recentes lançadas pelos desenvolvedores.

Reinicie seu sistema: Os usuários que enfrentam o problema de The Texas Chain Saw Massacre continuam travando devem tentar reiniciar o sistema. Esta é uma das soluções eficazes que você deve fazer ao enfrentar o problema de travamento contínuo do The Texas Chain Saw Massacre.

Maneiras de corrigir os problemas de travamento do Massacre da Serra Elétrica 2023

Pode haver algo por trás desse problema, pois, no momento, não há uma razão perfeita para isso acontecer. Mas você não precisa se preocupar, pois mencionamos algumas das melhores correções que têm o potencial de resolver o problema de travamento e congelamento do The Texas Chain Saw Massacre.

Drivers gráficos desatualizados ou incompatíveis geralmente podem causar falhas. Visite o site oficial do fabricante da sua placa gráfica para baixar e instalar os drivers mais recentes.

Visite a Driver Booster site e baixe o software de lá.

Depois de baixar o software, instale-o normalmente.

Lançar Driver Booster uma vez instalado.

você vai ver o Varredura botão; clique nele para verificar se há atualizações.

Clique no Atualizar botão ao lado do driver gráfico para instalá-lo.

Observação- Se você tiver qualquer outro aplicativo atualizador de driver, poderá usá-lo em vez do Driver Booster.

Desligue e ligue seu roteador

Você pode desligar e ligar seu roteador se não tiver nenhuma outra rede como backup, se essa for a única maneira de corrigir a velocidade de conexão do roteador. Isso ocorre porque nosso roteador não funciona corretamente na maioria das vezes devido a arquivos de cache aleatórios e falhas. Conseqüentemente, quando você liga e desliga o roteador, ele remove automaticamente esses arquivos e restaura a funcionalidade WiFi.

Verifique o tempo de inatividade do servidor

Você também pode descobrir que os servidores do The Texas Chain Saw Massacre estão fora do ar por motivos de manutenção, fazendo com que o jogo gagueje, congele e trave. Às vezes acontece antes de lançar novas atualizações de aplicativos. Portanto, você precisa garantir que o servidor esteja funcionando. Portanto, é necessário que você verifique o DownDetector para ver se outras pessoas estão relatando o mesmo problema.

Você também pode estar enfrentando esse problema porque o jogo The Texas Chain Saw Massacre não está sendo atualizado. Por esse motivo, recomendamos que você baixe a versão mais recente do Overwatch 2 em seu dispositivo. Depois disso, tente reiniciar o aplicativo para ver se o problema de conexão do servidor foi resolvido ou não.

Fique de olho nas redes sociais

Você deve seguir as contas do Facebook e do Twitter do The Texas Chain Saw Massacre se o problema não for resolvido mesmo depois de atualizar o aplicativo. Como a equipe oficial usa plataformas de mídia social para atualizar seus usuários, os usuários estão sempre atualizados. Assim, você pode segui-los no Twitter usando o link fornecido e aguardar o envio do Tweet oficial sobre o assunto.

Verifique os arquivos do jogo

O motivo mais provável pelo qual você está enfrentando o problema de travamento e congelamento ao jogar The Texas Chain Saw Massacre é que alguns dos arquivos do jogo foram corrompidos ou ausentes. Portanto, se você deseja garantir que seu jogo funcione sem problemas, recomendamos verificar a integridade dos arquivos do jogo. Para isso, porém,

Inicialmente, abra o Cliente Steam no seu PC e navegue até o biblioteca . Na próxima etapa, clique com o botão direito em O Massacre da Serra Elétrica. No menu de contexto, escolha Propriedades . No Ficheiros locais tela, toque no Verifique a integridade do arquivo do jogo botão.

Você deve esperar até que o processo de verificação seja concluído para que esse processo seja concluído. Após a conclusão, você deve descobrir que não está mais enfrentando problemas de oscilação ou quebra de tela.

Reduza os gráficos do jogo

Em seguida, você deve considerar a possibilidade de que uma das causas dos problemas de travamento e congelamento em seu jogo seja o processador. Foi relatado, no entanto, que ao diminuir os gráficos do jogo, o problema de quebra de tela desaparece automaticamente. Portanto, recomendamos definir as configurações gráficas para o mínimo no seu PC ao jogar The Texas Chain Saw Massacre.

Defina como alta prioridade

Também houve muitos usuários que puderam usar esse método. Nesse método, você só precisa definir a prioridade do jogo como alta no Gerenciador de Tarefas. Ao fazer isso, o sistema estará totalmente focado em executar o jogo corretamente. Portanto, acredito que seja uma opção muito melhor do que enfrentar o problema diretamente. Para conseguir isso,

Para acessar o Gerenciador de tarefas , clique com o botão direito no menu Iniciar do Windows e selecione-o. Depois disso, selecione o Detalhes aba. Depois de localizar seu jogo, clique com o botão direito isto. Por último, selecione Definir prioridade e selecione Alto

Você Terminou. Inicie o The Texas Chain Saw Massacre no seu PC agora para ver se o problema de travamento e congelamento foi resolvido. No entanto, se o problema persistir, siga os outros métodos descritos neste artigo.

Esse tipo de erro pode significar que o sistema operacional antigo do seu sistema é incompatível com o jogo, portanto, atualizar o driver da GPU pode não ser suficiente para resolvê-lo. No entanto, é crucial verificar regularmente se o sistema operacional do nosso sistema foi corrigido com a versão mais recente. Portanto, se você não estiver familiarizado com a verificação de atualizações do sistema, aqui estão algumas etapas que você pode precisar seguir:

Abra o Configurações do Windows página pressionando Vitória+eu junto. Toque em Verifique se há atualizações botão em atualização do Windows

Em seguida, ele procurará automaticamente a atualização do patch do Windows e a instalará; em seguida, ele solicitará que você reinicie seu dispositivo. Se o problema persistir, reinstale The Texas Chain Saw Massacre para verificar.

Feche o aplicativo desnecessário em execução em segundo plano

Fechar tarefas desnecessárias em segundo plano é a melhor maneira de garantir que seu PC não consuma mais recursos em segundo plano. Para limpar as tarefas em segundo plano, siga estas etapas:

Abrir Gerenciador de tarefas imprensa Ctrl, Shift, e Esc junto. Em seguida, selecione a tarefa no Processos aba. Depois disso, clique Finalizar tarefa . Certifique-se de concluir cada tarefa separadamente. Você precisará reiniciar o computador imediatamente para alterar os efeitos e também verificar o The Texas Chain Saw Massacre em busca de problemas de travamento ou congelamento.

Reinstale o jogo

Se os problemas de travamento e congelamento em The Texas Chain Saw Massacre o incomodam, então, meu amigo, você não tem outra opção a não ser reinstalar o jogo. Portanto, você deve reinstalar o jogo para ver se isso faz diferença. Isso fará com que seu PC perca os dados do jogo salvos nele. Portanto, se você não está preocupado com isso, você deve tentar.

Relatar problemas de travamento

Se você já tentou tudo o que falamos e ainda enfrenta o mesmo problema, não se preocupe. É hora de pedir ajuda à equipe de suporte do The Texas Chain Saw Massacre. Eles são os especialistas que podem descobrir o que está errado em seu computador. Basta enviar um e-mail explicando o problema ou fazer uma solicitação (como levantar a mão) para que eles entrem em contato com você e resolvam as coisas.

Conclusão

O Massacre da Serra Elétrica do Texas caindo pode ser um verdadeiro pesadelo, mas armado com essas soluções, você está bem preparado para enfrentar o desafio. Seguindo os métodos discutidos neste guia, você pode corrigir as falhas.

