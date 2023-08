O mau funcionamento do guarda-roupa do 50º aniversário do Hip Hop de Lil Kim lembra o deslize de Janet Jackson no Super Bowl

euil Kim participou recentemente do 50º aniversário do Hip Hop realizado no Yankee Stadium, durante seu set, ela teve um grande defeito no guarda-roupa, enquanto usava um Gucci jaqueta azul, ela também usava uma blusa por baixo que se mexia quando não deveria, expondo o mamilo da artista.

Enquanto isso, Lil Kim continuou cantando sua música enquanto tudo acontecia e o show não parava pois ela foi aberta em outras avarias ao longo dos anos, como ela é não é estranho a roupas controversas.

Roupa de Lil Kim no MTV Music Awards de 1999

Como podemos recordar, Lil Kim não tem sido estranho ter roupas bem produzidas, como podemos ver no que ela usou para o 1999 MTV Video Music Awards onde ela dividiu o palco com Diana Rosse Maria J. Blige depois de filmar o icônico vídeo do Moulin Rouge com Christina Aguilera, Pink, Mia e Missy Elliot.

O controverso defeito de guarda-roupa de Janet Jackson no Super Bowl XXXVIII

Como muitos lembram, o Super Bowl de 2004 teve as atuações de Janet Jackson e Justin Timberlake que como parte da coreografia para o grand finale vestiu seu espartilho de couro para finalizar a música com a frase “Eu vou te deixar nua até o final desta música“, então o mundo viu o defeito onde ele arrancou tudo, expondo o piercing no mamilo de Janet.