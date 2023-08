O melhor sorteio possível da Liga dos Campeões para as cinco equipas espanholas

Tele Sorteio da Liga dos Campeões foi gentil com as cinco seleções espanholas: Real Madrid e Atlético de Madrid evitou as grandes armas no Pote 1 ao ser empatado contra Nápoles e Feyenoordrespectivamente; Barcelona tiveram a sorte de evitar alguns dos adversários mais difíceis e ambos Sevilha e Real Sociedad foram colocados em grupos nos quais têm chances de chegar às oitavas de final.

O grupo da morte é sem dúvida aquele que contém PSG, Dortmund, AC Milan e Newcastle no Grupo F, então Luis Henrique terá um caminho difícil para passar à próxima fase. Ninguém queria Newcastle no Pote 4 e a bomba foi o PSG, que também enfrenta Milão no Pote 3.

O caminho à frente para Barcelona parece simples. O objetivo de sair da primeira fase após duas temporadas de fracasso parece mais do que possível tendo em conta os seus adversários: Porto, Shakhtar e Antuérpia. Os belgas estreiam-se na Liga dos Campeões os ucranianos terão de jogar no exílio em Hamburgo e Porto não parecem tão fortes como têm sido nos últimos anos.

Real Madrid estavam no Pote 2 e temiam Cidade, PSG e Bayern. A boa sorte de conhecer Nápoles significa que terão que enfrentar três times com pouca experiência na Liga dos Campeões. O campeão italiano, Napoli, voltará a cruzar o caminho do Real Madrid e também enfrentará os portugueses Braga e União Berlimque se estreia na principal competição continental.

O Atlético foi sorteado com o adversário mais fraco do Pote 1 em Feyenoord. céltico é um adversário que está longe do nível da equipe de Diego Simeone e só Lácio parece ser o time que pode competir com o time rubro-negro no Grupo E.

Sevilla e Real Sociedad têm chance

As duas seleções espanholas com menos experiência na Liga dos Campeões ficaram satisfeitas após o sorteio. Sevilha terá um adversário muito difícil Arsenal de Mikel Artetamas enfrenta dois oponentes derrotáveis ​​em PSV e lente.

Real Sociedade enfrentar jogos complicados contra Inter, Benfica e FC Salzburgomas certamente são bons o suficiente para disputar uma vaga na próxima fase