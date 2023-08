O momento controverso de Victoria Beckham com Antonela Roccuzzo… e como foi consertado

Tele chegada de Lionel Messi na Major League Soccer tem sido uma grande notícia, já que a liga garantiu indiscutivelmente o maior jogador de todos os tempos e suas atuações já estão atraindo milhões.

David Beckham desempenhou um papel fundamental na chegada do craque argentino ao Inter Miamie juntos a dupla aspira transformar o futebol nos Estados Unidos para sempre.

Victoria Beckham canta música das Spice Girls no karaokê, enquanto David dançaTK @victoriabeckham

Sua apresentação no Estádio DRV PNK foi sem dúvida um sucesso, com o craque argentino recebendo uma grande festa de boas-vindas ao futebol americano, tanto que beckhamcoproprietário da Inter Miamiafirmou que a apresentação do campeão mundial teve audiência de 3,5 bilhões de pessoas globalmente, fato que marca audiências inéditas para o futebol nos Estados Unidos.

Mas, durante a apresentação do craque argentino, houve um gesto de Victoria Beckham, Davida esposa, que tem sido duramente criticada.

vitoria aproximou-se para cumprimentar o novo jogador, que estava acompanhado de sua esposa Antonela Roccuzzo.

vitoria aparentemente a ignorou e não a cumprimentou com um beijo na bochecha, ato que ela realizou com as demais pessoas que ali estavam, inclusive Messi ele mesmo.

Ao perceber que a mulher ao lado do jogador era sua esposa, ela tentou corrigir o erro mandando-lhe beijos com as mãos.

Beckham leva Messi e Busquets para jantar em Miami

No entanto, todos eles parecem amigáveis ​​agora, como beckham convidamos Messi e Sérgio Busquets ao Gekko, restaurante japonês do cantor porto-riquenho coelho mau e empresário David Grutman.

Lá, curtiram uma noite tranquila, aproveitando para estreitar os laços pessoais.

No jantar, eles foram acompanhados por suas esposas, Victoria Beckham e Antonela Roccuzzoonde tiveram tempo para partilhar momentos.

Quando uma foto foi compartilhada, alguns até comentaram que Victoria Beckham e Antonela Roccuzzo estavam agindo como irmãs.

O beckham a família atuou como anfitriã e recebeu de braços abertos a família do argentino, convidando também seus amigos mais próximos.