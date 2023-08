O novo acessório de Meghan Markle desperta intriga: flagrado com adesivo antiestresse em meio à ausência de Harry

Meghan Markleo Duquesa de Sussex, foi vista usando um acessório intrigante recentemente – um adesivo antiestresse no pulso. A mãe de dois filhos de 42 anos foi flagrada em um passeio sem maquiagem em Montecito, Califórnia, enquanto seu marido, Príncipe Harryestá viajando a trabalho na Ásia.

Adicionando um toque de elegância casual ao seu traje, Markle combinou seu casaco cor de camelo com um discreto disco de processamento de biossinais NuCalm azul escuro em seu pulso.

Este dispositivo calmante despretensioso visa “ativar o sistema nervoso parassimpático” para permitir um “retorno rápido a um estado funcional (habilidades motoras, atenção e cognição total) sem efeitos prolongados ou letargia mental”, conforme descrito no site do produto. Com um preço de $ 80 para um pacote de 20 discos e $ 400 para um conjunto de 100, ele oferece uma abordagem intrigante para gerenciar o estresse.

Uma fonte próxima a ela, no entanto, entrou na conversa, revelando: “NuCalm é incrível e não tem necessariamente nada a ver com estresse”. A ex-estrela de “Suits”, agora focada em criar seus dois filhos – o príncipe Archie, de 4 anos, e a princesa Lilibet, de 2 anos – pode estar adotando essa solução única enquanto segura o forte enquanto Harry está no exterior.

O casal real não está se separando, como relatado

Apesar dos rumores de turbulência conjugal, fontes próximas ao casal refutaram qualquer noção de uma separação iminente em julho, denunciando tais alegações como “literalmente inventadas”.

Além de questões pessoais, a dupla também passou por dificuldades em seus empreendimentos comerciais. Após um notável acordo de US$ 20 milhões com Spotify, eles se separaram da gigante do streaming em junho. A especulação cercou sua partida, com insiders indicando que a dupla não havia produzido conteúdo suficiente para justificar o pagamento total de vários milhões de dólares. No entanto, Markle, Harry e Spotify declararam em conjunto que a decisão foi “acordada mutuamente”.

Em meio a essas complexidades, a aparição de Markle em um Taylor Swift concerto em Los Angeles ofereceu um vislumbre de lazer. Por tudo isso, a escolha de Markle de usar o adesivo NuCalm fala sobre as abordagens contemporâneas que os indivíduos adotam para gerenciar o fluxo e refluxo das demandas da vida.