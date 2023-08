O novo ataque dos Cowboys tem Dak Prescott trabalhando com “quantidade louca de detalhes”

CFaltando 5 semanas para o início da temporada regular da NFL, o quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott, está extremamente feliz com a nova direção do ataque de sua equipe.

Os Cowboys tentaram agitar as coisas para Prescott e a ofensa depois de uma série de anos decepcionantes onde o quarterback tem lutado com eficácia.

Sob novo Coordenador Ofensivo Brian Schottenheimer e com treinador principal Mike McCarthy voltando a chamar jogadas do lado de fora, a equipe da NFC East parecerá muito diferente em 2023.

Prescott adora a nova “quantidade louca de detalhes” no ataque dos Cowboys

Para Dak Prescott, que está entrando em seu 8ª temporada no NFL, esta é a primeira grande reviravolta no esquema ofensivo de sua carreira. E parece vir exatamente quando ele mais precisava, saindo de uma temporada decepcionante que o viu terminar com um TD-INT proporção de 23-15.

“Eu continuo dizendo ‘natureza agressiva’, mas é agressivo nas chamadas de jogo com um grande propósito nisso”, Prescott disse sobre seu novo ataque ao Yahoo Sports.

“Se não estiver lá, você conhece as leituras, apenas vá direto ao ponto. Muito claro e conciso sobre como chegar a uma jogada com a qual me sinto mais confortável. Se eu não gostar dessa aparência, seja uma jogada corrida ou um passe jogo, tenho tantas jogadas e coisas no bolso que sou quase obrigada a pegar porque sei o que ele é [Mike McCarthy] procura em suas peças.”

O vaqueiros estão hiper-focados em conseguir Prescott e seu corpo de receptores na mesma página durante o campo de treinamento com extensa corrida de rota e críticas de filmes após os treinos. Os treinadores querem que eles estejam tão sintonizados que até façam com que os receptores aprendam quantos passos serão Prescott tomar em cada jogada antes de soltar a bola.

Prescott disse que este ano nova abordagem ofensiva está combinando com ele e está ajudando-o a desenvolver um novo nível de química e entendimento com seu corpo receptor: “Apenas uma quantidade louca de detalhes. Os caras estão na mesma página, apenas sendo muito abertos e se comunicando. Isso tem sido um mundo de diferença.”

Segurança de bola é o nome do jogo

Dak Prescott Liderou o NFL com 15 interceptações em 2022. Dois deles vieram em seus rodada divisionária derrota para o San Francisco 49ers nos playoffs.

Embora seja considerado um dos melhores zagueiros da liga, sua tendência de perder a bola fez com que as pessoas duvidassem de sua capacidade de liderar um time de alto nível como o vaqueiros.

Schottenheimer e McCarthey soube imediatamente que a segurança da bola era a primeira coisa que eles precisavam corrigir na próxima temporada.

Para isso, eles desenvolveram uma estrutura que se alinha com as habilidades de seus jogadores e os prepara para lidar de forma eficaz e rápida com as incertezas dos jogos na linha de scrimmage.

Falando sobre sua abordagem, Schottenheimer disse: “Vamos treinar na sala de aula, mas também lá fora, não quero que eles digam: ‘Ah, tenho que chegar a 20 todas as vezes’, ‘Tenho que estar no beco’ ou ‘Tenho que esteja na borda interna. Isso ainda é pessoas em movimento e, portanto, queremos que eles joguem livremente e rápido.

Quando perguntado sobre Prescott’s registros de interceptação em 2022, Schottenheimer está confiante de que seu sistema fará isso “um enredo que espero não será um enredo este ano.”

O vaqueiros vai estrear seu novo ataque até o primeiro jogo da temporada regular, quando enfrentará os rivais da divisão New York Giants na primeira noite de domingo jogo de 2023 sobre 10 de setembro.