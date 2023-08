O ‘novo’ trabalho de Dak Prescott como coordenador ofensivo divide os fãs dos Cowboys

Taqui estava uma visão muito incomum para os fãs da NFL na noite de sábado, pois Dak Prescott parecia assumir um papel completamente diferente para o Dallas Cowboys.

Em seu último jogo da pré-temporada de 2023, o Vaqueiros estavam contra o Invasores de Las Vegas e Prescott acabou colocando o fone de ouvido para ser o coordenador ofensivo por um tempo.

Prescott é um dos zagueiros mais experientes da NFL, então o clube sente claramente que ele pode orientar os zagueiros reservas e ajudá-los a se tornarem melhores jogadores. É algo que Aaron Rodgers fez durante o jogo Hall of Fame.

Rodgers é um jogador que tem o seu lugar garantido no Jatos de Nova Yorkno entanto, embora haja pontos de interrogação sobre o futuro da Prescott com o Vaqueiros.

Isto é porque Trey Lance chegou recentemente como um novo quarterback do São Francisco 49ers. Muitos pensam Lança pode estar expulsando Prescott do seu papel como Vaqueiros quarterback, o que gerou muitas piadas nas redes sociais quando ele foi visto desempenhando uma função totalmente nova.

Fãs reagem a Prescott como coordenador

Um fã disse: “Esta é obviamente a razão para o Lança troca. Dak será o OC este ano e eles precisavam de um backup para Correr.”

Outro disse nas redes sociais: “Ele precisa se acostumar, Trey Lance prestes a assumir seu emprego”, enquanto um fã exclamou: “Vaqueiros plano é começar Trey Lance e fazer Dak coordenador ofensivo .. chamando um jogo infernal .. haha.

Apesar de tudo isso, foi Will Grier que começou como zagueiro e impressionou contra o Invasoresmas ele não estará realmente no elenco da próxima temporada.