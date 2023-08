O país inteiro on-line! Novo PAC garantirá internet móvel em locais sem acesso à tecnologia

O Novo PAC, um ambicioso projeto de expansão de infraestrutura digital, aponta para um futuro onde todos os brasileiros têm acesso a serviços de internet de alta qualidade.

Esse programa promete mobilizar um investimento maciço de R$ 18,5 bilhões para a implementação de tecnologia 5G, ampliação da cobertura 4G e instalação de redes de fibra óptica em áreas atualmente desprovidas de conectividade.

O que é o Novo PAC?

O Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) é uma iniciativa coordenada pelo Governo Federal, em colaboração com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Propõe um investimento total de R$ 1,7 trilhão para impulsionar o crescimento econômico e a inclusão social, gerar empregos, aumentar a renda e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

O programa tem como objetivo promover uma transição ecológica, a neoindustrialização, o crescimento do país e a geração de empregos de forma sustentável. Além da inclusão digital e da conectividade, existem outros oito eixos de investimento, que incluem transporte eficiente e sustentável, infraestrutura social inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes, água para todos, transição e segurança energética, inovação para a indústria e a defesa, educação, ciência e tecnologia, e saúde.

Investimento em conectividade

Dos R$ 18,5 bilhões que serão alocados para investimentos em infraestrutura digital, R$ 9,5 bilhões serão destinados à expansão do 4G em distritos, vilas e áreas rurais, e R$ 8,2 bilhões serão utilizados para levar a cobertura do sinal 5G a 5.570 municípios e 1,7 mil localidades pequenas e isoladas. Além disso, o programa planeja instalar redes de fibra óptica em 530 sedes municipais, com um investimento total de R$ 800 milhões.

Os recursos serão divididos em duas etapas. Na primeira, serão liberados R$ 10,9 bilhões entre 2023 e 2026. Os restantes R$ 7,6 bilhões serão investidos após 2026, de acordo com o cronograma de compromissos do Leilão do 5G que deve ser cumprido pelas operadoras de telecomunicações.

5G no Brasil



A implementação do 5G no Brasil começou há um ano e a área de cobertura disponível para instalação da tecnologia já está liberada para mais de 145 milhões de brasileiros (69,3% da população do país). Atualmente, o país conta com mais de 12,5 mil estações de quinta geração instaladas, constituindo a maior rede do mundo de 5G Standalone, um padrão que oferece ao usuário uma melhor experiência no uso da internet móvel.

O crescimento de usuários já é quase três vezes maior que o da tecnologia 4G no mesmo período. Recentemente, o Brasil atingiu a marca de 10 milhões de pessoas com a nova tecnologia na palma da mão. A chegada do 5G no país movimenta negócios em diversas áreas, como inteligência artificial, processamento de dados, metaverso, e-commerce, indústria, logística, transporte, saúde, educação e agronegócio.

Expansão do 4G

Paralelamente à implementação do 5G, o Novo PAC também se concentra na expansão da cobertura 4G. A infraestrutura 4G será expandida para 7,4 mil localidades e 35,7 mil quilômetros de rodovias federais. Isso garantirá que mesmo as áreas mais remotas do Brasil tenham acesso à internet móvel de qualidade, contribuindo para a inclusão digital e o desenvolvimento socioeconômico.

Inclusão digital e desenvolvimento socioeconômico

A expansão da cobertura de sinal móvel e a instalação de redes de fibra óptica não apenas proporcionarão a inclusão digital de milhões de brasileiros, mas também terão um impacto profundo no desenvolvimento socioeconômico do país.

Com mais pessoas tendo acesso à internet de qualidade, as oportunidades para a educação online, o comércio eletrônico, os serviços de saúde digital e a inovação tecnológica se expandirão. Isso pode levar a um aumento na produtividade, na geração de empregos e no crescimento econômico.

Novo PAC e o investimento em obras

A seguir, analisaremos as principais obras planejadas para cada estado, juntamente com os recursos alocados para cada uma delas.

Rio de Janeiro: R$ 342,6 bilhões

As principais obras planejadas para o Rio de Janeiro incluem:

16 novas plataformas para Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural

11 Gasodutos Interligados e 1 Gasoduto de Escoamento – Rota 3, Refinaria Duque de Caxias – Coprocessamento

Moradias do Minha Casa, Minha Vida

São Paulo: R$ 179,6 bilhões

São Paulo verá a implementação de várias obras, tais como:

Túnel Santos – Guarujá

Extensão da Linha 2 Verde do Metrô – Vila Prudente – Penha – Guarulhos

Trem de Passageiros São Paulo – Campinas

Moradias do Minha Casa, Minha Vida

Minas Gerais: R$ 171,9 bilhões

As obras planejadas para Minas Gerais incluem: