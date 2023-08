O participante do ‘Big Brother’, Luke Valentine, deixa N-Word no meio da conversa

Reproduzir conteúdo de vídeo



Concorrente do ‘Big Brother 25’ Lucas Valentim criou uma situação bastante tensa depois de abandonar a palavra N no meio da conversa com alguns outros hóspedes.

Luke foi visto conversando nos feeds ao vivo na manhã de quarta-feira com os concorrentes Jared, Corydar Hisam quando ele disse: “Estávamos na porra da sala (inaudível), n****.” Percebendo seu erro imediatamente, Luke tenta se corrigir dizendo “cara” … e ri disso.

Cory e Hisam imediatamente ficam tensos, e com razão… Luke olha para Jared, que é negro, antes de se desculpar. Parecia irritar Cory e Hisam, que definitivamente não riram com ele – em vez disso, eles saíram, deixando Luke sozinho com Jared.

Surpreendentemente, Jared não parece tão preocupado com o aparente deslize – é possível que ele quisesse manter a calma para fins de jogo – depois dizendo a Luke: “Eu não dou a mínima”, em resposta a a calúnia.



brancos soltando a palavra N sobre “BB” tornou-se um tema recorrente … aconteceu bastante ao longo dos anos, especialmente em 2018, quando a hóspede Kaitlyn entendeu ao citar Drake‘s “0 a 100.”

BTW, os produtores apenas alertaram o elenco sobre sua linguagem depois que 2 concorrentes estavam preocupados que seu bronzeado os faria parecer “gueto”.

A CBS ameaçou expulsar as pessoas do programa por situações como a de Luke … mas não está claro se ele será forçado a fazer as malas em breve.