O passeio da moda italiana de Bianca Censori: escolhas ousadas ao lado do marido Kanye West

da Itália ruas de paralelepípedos testemunharam seu quinhão de declarações de moda, mas quando você adiciona Censores Bianca e Kanye West à mistura, você obtém um conjunto que chama a atenção e levanta as sobrancelhas. O parceiro do ícone da moda Kanye West, Bianca Censores, tem chamado a atenção dos paparazzi com seus ousados ​​trajes transparentes enquanto o casal aproveita férias elegantes na Itália.

Em um movimento ousado que pode deixar até os mais fashionistas a milanesa levante uma sobrancelha, Bianca saiu com um visual quase nu – um top bege transparente combinado com meia-calça bege brilhante e sapatos brancos. Ela dominou a ilusão penteando o cabelo para trás em um look molhado e aplicando maquiagem esfumada nos olhos. Como toque final, ela adicionou uma bolsa carteiro preta na frente, mantendo habilmente seu ar de mistério.

Kanye West, uma figura bem estabelecida na indústria da moda, também não se esquivou de seu estilo distinto. Vestido com uma jaqueta preta enorme e uma camiseta enrolada no rosto, ele usava calças pretas largas e seus característicos sapatos descalços, provando que seu talento na moda está mais forte do que nunca.

O ousado estilo italiano de Bianca Censori é muito legal para se importar com Kanye West nas férias dignas da Vogue

Bianca a escolha do traje durante sua escapada italiana fala por si. Ela foi vista vestindo meia-calça branca transparente como top e lenço na cabeça, fazendo uma declaração única que só aumenta o fascínio de sua aventura.

Mas a moda não é o único capítulo desta história. O casal foi capturado envolvido em alguma atividade arriscada PDAcom Instagram fotos mostrando seus momentos românticos tendo como pano de fundo a beleza encantadora da Itália. O que ofendeu alguns moradores locais ou pelo menos é o que dizem, o que você pode fazer contra o amor, uh? Bianca usava um macacão branco totalmente transparente, criando uma justaposição hipnotizante com o cenário histórico italiano.

Enquanto eles continuam a atravessar Itália, sua jornada rumo à moda se torna uma mistura intrigante de escolhas vanguardistas e estilo icônico. Com Kanye Com status bem estabelecido no mundo da moda, as férias da dupla servem como um desfile vivo, capturando a essência do fascínio da Itália e o fascínio da moda sofisticada.